Pro-Palestijnse bezetting in Maastricht vanwege veiligheid ontruimd

De politie heeft een einde gemaakt aan de bezetting van een universiteitspand in Maastricht door pro-Palestijnse actievoerders. Volgens de universiteit kon het niet anders, omdat er gevaarlijke stoffen in het pand aanwezig waren.

Donderdagochtend nam een groep pro-Palestijnse demonstranten een universiteitsgebouw in bezit, meldt het Maastrichtse universiteitsblad Observant. Ze eisten dat de instelling haar huurovereenkomst zou beëindigen met het vastgoedbedrijf Aroundtown, dat deels in handen zou zijn van een Israëlische miljardair.

Door een pand van dit bedrijf te huren maakt de universiteit zich medeschuldig aan de kolonisatie in Gaza, stellen de actievoerders. Ook willen ze dat de universiteit transparanter wordt over samenwerkingen met Israëlische instellingen.

De universiteit liet in oktober weten de samenwerking met de Hebrew University of Jerusalem te beëindigen, vanwege de nauwe banden met het Israëlische leger. De huurovereenkomst met Aroundtown wordt echter niet beëindigd, liet een woordvoerder aan Observant weten.

Gevaarlijke stoffen

Het college van bestuur riep de actievoerders op het pand te verlaten en elders te protesteren. De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en supergeleidende magneten zou een onveilige situatie creëren. Het protest zou schade aan apparatuur kunnen veroorzaken, maar ook de actievoerders zelf in gevaar kunnen brengen.

Toen de groep weigerde te vertrekken, deed de universiteit aangifte van lokaalvredebreuk. De politie werd ingeschakeld en maakte een einde aan de bezetting. Collegevoorzitter Pamela Habibovic zegt in een persbericht de situatie te betreuren, maar benadrukt dat er geen andere mogelijkheid was.

Eindhoven

Ook in andere steden blijven studenten protesteren tegen de banden van universiteiten met Israël. Zo bezetten vorige maand zo’n vijftien actievoerders het dak van een universiteitspand in Eindhoven, schreef universiteitsblad Cursor.

Ze protesteerden tegen de aanwezigheid van bepaalde bedrijven op de Career Expo die volgens hen samenwerken met het Israëlische leger. De universiteit verzocht de demonstranten het dak te verlaten en hun protest op de grond voort te zetten, maar dat weigerden ze. Uiteindelijk verlieten ze het dak alsnog, nadat de politie had gewaarschuwd dat ze anders zouden worden gearresteerd.