’s Nachts op de tandem naar je tentamen? 1 april!

De Universiteit van Amsterdam start een proef met nachttentamens en een studentenhuisvester in Nijmegen wil de druk op fietsenstallingen verlagen door studenten aan te moedigen samen een tandemfiets te pakken.

De Universiteit van Amsterdam kondigt een proef aan met ‘middernachttentamens’. Studenten die moeten herkansen kunnen hun toets straks tussen 02.00 en 06.00 uur maken. Dit zou het optimale moment zijn voor een toets, aldus UvA-ontwikkelpsychologen.

De universiteit voorziet wel een praktische uitdaging: het vinden van surveillanten die de hele nacht wakker kunnen blijven. Daarom wordt er gratis koffie en extra TL-verlichting beloofd. En als het echt niet meer gaat, zijn er “een aantal aangewezen banken in de zaal”, waarop medewerkers kort kunnen pauzeren.

De 1 april-grap was een reactie op recent onderzoek van wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen, waaruit bleek dat jonge studenten die ’s ochtends vóór half tien tentamen moeten doen, gemiddeld minder goed presteren.

Wolf op de campus?

In Utrecht is er ondertussen een wolf gespot op de campus van de hogeschool. “Ik dacht natuurlijk eerst dat het een hond was”, vertelde een student aan hogeschoolblad Trajectum. “Maar hij kwam steeds dichterbij en uiteindelijk zag ik het duidelijk: grote poten, lange snuit en staart naar beneden. Ik heb meteen mijn telefoon gepakt en een foto gemaakt.” De foto bleek met kunstmatige intelligentie te zijn gemaakt.

Tandemtransitie

In Nijmegen pakt studentenhuisvester SSH& het fietsprobleem aan. De volle fietsenstallingen vragen “om een nieuwe manier van denken”, staat in een persbericht. Daarom kondigt de huisvester een zogenaamde Tandemtransitie aan “om de parkeerdruk in fietsenstallingen bij studentencomplexen te verminderen én sociale verbinding tussen bewoners te stimuleren.”

De pilot verloopt verrassend goed. “Door studenten te stimuleren samen te fietsen, neemt het aantal fietsen in de stalling af met 50 procent én ontstaat er dus meer ruimte”, stelt SSH&. “Een tandem neemt namelijk ook nog eens 30 procent minder ruimte in beslag dan twee losse fietsen.” Ook blijkt het initiatief een onverwachts sociaal effect te hebben.

De studentenhuisvester stelt tijdelijk zo’n 50 tandemfietsen beschikbaar. Studenten kunnen deze overnemen wanneer ze twee ‘normale’ fietsen inleveren.

Het is duidelijk weer 1 april. Toch benadrukt SSH& dat er achter deze tandemcampagne een serieuze boodschap schuilgaat. De regels voor fietsparkeren bij nieuwe woonprojecten worden strenger. De studentenhuisvester vreest dat daardoor minder studentenwoningen gebouwd kunnen worden.