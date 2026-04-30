De Refill-it machine van Roan en Tijs

Derdejaarsstudenten Ondernemerschap en Retail Management (ORM) in Breda Roan Boumans en Tijs Swagemakers bedachten de Refill-it machine. Daarmee willen ze het probleem van overmatig gebruik van plastic flesjes en blikjes verminderen. Ondertussen staat hun machine sinds een maand in de kantine op de Hogeschoollaan in Breda.

Vanuit hun opleiding kregen de studenten de opdracht een onderneming te starten waarmee ze een probleem oplossen. Dat werd Refill-it. Voor 95 cent vult de machine je fles met siroop en water. Zo heb je een smaakvol drankje, zonder een nieuw flesje of blikje met drinken te hoeven kopen.

Met één machine kunnen ze natuurlijk niet het probleem van overmatig flesjes- en blikjesgebruik oplossen. Daarom is het duo bezig met het zoeken naar locaties voor nieuwe machines. Dat is nog niet zo makkelijk. “De machine is aangesloten op de waterleiding”, geeft Tijs aan. “Hier op Avans kan hij maar op één plek staan.” Dus in plaats van op zoek te gaan naar een extra locatie op Avans, richten ze zich nu op middelbare scholen. “Dat gaat ons wel lukken. Wij plaatsen en onderhouden de machine vrijblijvend”, legt hij uit. “Voor scholen is onze duurzame machine goed voor hun imago.”

Succesvol

Hun eerste en nu nog enige werkende machine lijkt tot nu toe een succes. “Het percentage van mensen dat de machine ziet en er gebruik van maakt, ligt hoog”, vertelt Tijs. “Van de honderd mensen die langslopen, maken er tien gebruik van Refill-it. Bij een normale verkoopautomaat ligt dat meestal tussen de één en drie.” Aan de andere kant verwachten de studenten dat ze meer klanten zouden hebben als de machine op een andere plek stond. “Nu zien mensen de machine pas nadat ze een broodje en een drankje hebben gekocht”, legt Roan uit. “Dan ga je niet nog een drankje halen.”

Om ervoor te zorgen dat ook klanten zonder eigen flesje of beker een drankje kunnen kopen, staan er bekers van Refill-It naast de machine. “Die raken we wel eens kwijt, omdat mensen de bekers niet altijd terugbrengen”, vertelt Tijs. “Toch blijven we ze neerzetten, ongeveer de helft van onze klanten maakt er namelijk gebruik van.”

Locatie van de Refill-it machine in Breda

Hoewel ze positief kijken naar hun verkoopcijfers, maken ze nog geen winst. Vooralsnog kost het ze alleen maar geld. “We krijgen wel een bijdrage van de gemeente Breda”, geeft Roan aan. De studenten ontvangen de subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit omdat zij met hun machine Breda duurzamer en gezonder maken. Ook hebben ze een Rabo Transitie Ticket gekregen, die is bedoeld om ondernemers te helpen met hun innovatieve projecten. “Dat zorgt ervoor dat we nu ons hoofd boven water kunnen houden.” Toch blijven ze optimistisch. “We kijken naar de toekomst”, zegt Tijs. “Nu werken wij voor de machine, maar uiteindelijk gaan de machines werken voor ons.”

Opdracht geslaagd

Vanuit de opleiding zijn mensen positief over Refill-it. “We zijn allemaal ondernemers”, vertelt Tijs. “Dus we helpen elkaar ook allemaal. Met name de docenten helpen graag mee.” Dat geldt ook voor Avans. “We zijn uitgenodigd voor een open avond”, zegt Roan. “Daar vertellen we dan het verhaal van onze machine. De school is daar erg enthousiast over.”

De opdracht vanuit de opleiding hebben ze gehaald, al was het wel even spannend. “We namen de opdracht net iets te serieus”, legt Tijs uit. “We zagen het niet meer als een schoolopdracht, waardoor we de focus een beetje verloren.” Ook moesten ze verschillende problemen oplossen. “In het begin hadden we een terugkerende klant, daar waren we heel blij mee”, begint Roan. “Maar toen kregen we opeens een belletje van Avans: ‘We hebben van een student gehoord dat er schimmel in de drank zit.’” Dat kwam voor hen als een grote klap. “We dachten dat we het compleet hadden verpest.” Door het schimmelprobleem moesten ze stoppen met hun prototype en beginnen aan een nieuwe machine.

Advies

“Het is een beetje het standaard advies, maar je moet niet bij iedere tegenslag meteen opgeven”, stelt Tijs. Eigenlijk wilden de studenten dat de machine al vanaf oktober in gebruik zou zijn, maar uiteindelijk is hij pas sinds maart actief. Daarnaast bleken de kosten hoger dan aanvankelijk gedacht. “Het is niet precies gegaan zoals we hadden gewild, maar nu staat de machine er en draait hij met succes.”