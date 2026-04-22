Thomas van Ooyen maakt kans op titel Student van het Jaar 2026

Thomas van Ooyen

Thomas van Ooyen, tweedejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch, maakt kans op de titel Student van het Jaar 2026. Mensen in zijn omgeving waarderen zijn enthousiasme, behulpzaamheid en inzet voor de opleiding. “Ik ben altijd enthousiast.”



“Het voelt als een eer. Dat mensen de moeite nemen mij te nomineren, vind ik heel wat. Ik ben er superblij mee”, vertelt Thomas enthousiast als hem gevraagd wordt hoe hij reageerde op zijn nominatie.



Uitlachen

Dat hij ooit kans zou maken op de titel Student van het Jaar, had Thomas niet gedacht. En datzelfde geldt voor zijn docenten op de middelbare school, vertelt hij. “Die zouden me uitlachen als ze horen dat ik genomineerd ben”, vertelt Thomas. “Ik was vroeger nooit zo bezig met school. Ik was bezig met vrienden, feestjes en dingen organiseren. Ik was degene die altijd een zes haalde bij examens. Op Avans is dat anders: hier ben ik met gelijkgestemden en gaat het veel beter.”



De Avansstudent werd meerdere keren genomineerd, door zowel studenten als docenten. In veel van die nominaties wordt zijn inzet voor de opleiding geprezen. ”Thomas is een uitzonderlijk betrokken en enthousiaste student die een zeer positieve invloed heeft op zijn medestudenten én docenten”, zegt een van zijn docenten.

Ook zit Thomas in de opleidingscommissie. “Dat geeft me veel energie en het idee dat ik iets bijdraag. Als echte Tilburger ben ik goed in zeuren en ergens iets van vinden. In de opleidingscommissie kan ik mijn mening kwijt en dingen oppakken om er iets moois van te maken.”



Intropapa

Thomas zet zich ook in voor het introductiekamp. Dat deed hij aan het begin van dit studiejaar als intropapa. Volgens studenten die hem nomineerden, deed hij dat met het grootste plezier en zorgde hij ervoor dat iedereen zich welkom voelde. “Intropapa zijn is heel leuk. Ik probeerde de verbinding te leggen tussen iedereen uit de groep en stond als eerste op tafel als de muziek begon. Niet omdat ik het zelf dan het leukst heb, maar omdat het de drempel verlaagt voor anderen om plezier te maken. De beste intropapa’s en -mama’s zien dat in.” De band tussen Thomas en zijn ‘introkinderen’ bleek zo goed, dat ze elkaar ook nu nog regelmatig spreken. Zo helpt hij ze als ze vragen hebben over hun studie.

Ook is Thomas er voor studiegenoten, als vertrouwenspersoon van studievereniging Collegium. Mocht er iets voorvallen bij een borrel of activiteit, kunnen studenten zich tot hem wenden om het te bespreken. Waar nodig, verwijst Thomas ze door.



Kamperen

Iets dat bij iedere student die Thomas nomineerde terugkomt, is zijn enthousiasme. Daar kan hij zich in vinden. “Er is geen dag dat ik niet lachend op school aankom. Ik ben altijd enthousiast neem anderen het liefst daarin mee”, vertelt hij. Een goed voorbeeld daarvan zijn kampeertripjes. Zelf trekt hij er sinds een paar jaar graag op uit om in het bos zijn tentje op te zetten om er de nacht door te brengen, ver verwijderd van de hectiek van het dagelijks leven. Dat enthousiasme wist hij over te brengen op zijn studiegenoten: pas ging hij met een groep van 26 studenten de bossen in. “Dat was geweldig om samen te doen.”



Thomas windt er geen doekjes om: nu hij is genomineerd, wil hij Student van het Jaar worden ook. “Ik wil altijd winnen. Maar ik ben me bewust van het feit dat de andere twee genomineerden ook bijzondere studenten zijn. Ik wil ze graag eens ontmoeten en zeg: moge de beste winnen!”