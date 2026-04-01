Tweede Kamer wil regels voor woningdelen versoepelen

Studentenhuis in Den Bosch ter illustratie

De Tweede Kamer vraagt het kabinet te onderzoeken of woningdelen eenvoudiger kan door minder vaak een vergunning te eisen. Dat zou het tekort aan kamers, ook voor studenten, kunnen verlichten.

In de meeste gemeenten is het niet toegestaan om zomaar een woning te delen. Vaak mogen maximaal twee personen samen een huis huren. Dat geldt dus ook voor studenten; een studentenhuis opzetten kan alleen als de huisbaas een vergunning op zak heeft.

Maar volgens Kamerlid Robin van Leijen (D66) is het, gezien het huidige woningtekort, noodzakelijk om de bestaande woningvoorraad efficiënter te benutten. Hij wijst naar de gemeente Utrecht als goed voorbeeld, waar de regels iets soepeler zijn.

Daar mag je namelijk ook met drie personen een woning huren zonder dat je daarvoor een vergunning moet aanvragen. Dan kan je dus eenvoudig keuken, woonkamer en badkamer delen, terwijl ieder wel z’n eigen kamer en huurcontract heeft.

Regels te streng

De Tweede Kamer wil nu laten onderzoeken of zo’n versoepeling van de regels ook landelijk mogelijk is. Een motie hierover, ingediend door Van Leijen, werd dinsdag unaniem aangenomen.