Gemeenten moeten ‘verkamering’ makkelijker maken, vindt LSVb

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 21 april 2026

Rommelige studentenkamer met een wit bureau onder een hoogslaper, een lichtblauwe klapstoel ervoor, papieren, kabels en kleine voorwerpen op het bureau, kleding die aan de zijkant hangt en zonlicht dat door het raam naar binnen valt.
Een kamer huren boven een winkel of café? De Landelijke Studentenvakbond wil dat het makkelijker wordt. “Sommige gemeenten slaan door in regels”, zegt voorzitter Maaike Krom.

Door hogere belastingen en strengere regels gaan studentenkamers massaal in de verkoop. Op dit moment is er een tekort van ruim 20 duizend kamers en dat dreigt de komende jaren alleen maar verder op te lopen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn net voorbij en de partijen onderhandelen over een nieuwe coalitie. De woningnood is een belangrijk onderwerp. De Landelijke Studentenvakbond heeft onderzoek gedaan naar vijftien studentensteden om een handje te helpen. “We hebben  alles uitgezocht en op een rijtje gezet, partijen mogen hier allemaal gebruik van maken”, zegt LSVb-voorzitter Maaike Krom.

Doorslaan in regels
Volgens de LSVb houden de strenge regels de verkamering tegen. “Sommige gemeenten slaan door in regels, waardoor er nu geen kamers meer bij komen”, zegt Krom. Zo mag je niet zomaar een studentenhuis beginnen; dat mag alleen als de huisbaas een vergunning heeft.

De studentenvakbond adviseert een aantal versoepelingen. Gemeenten zouden het bijvoorbeeld makkelijker kunnen maken om woonruimtes boven horeca en winkels te verhuren aan studenten; gezinnen wonen hier toch minder graag en dan kan leegstand voorkomen worden.

Met z’n drietjes
Daarnaast wil de LSVb dat het makkelijker wordt om met een kleine groep studenten samen een huis te huren. In gemeenten als Utrecht en Arnhem zijn de regels al aangepast en mogen drie studenten samenwonen zonder dat de huisbaas een vergunning nodig heeft, maar in veel andere steden mag dat met maximaal twee.

Ook de Tweede Kamer ziet kansen en wil laten onderzoeken of de Utrechtse regels landelijk kunnen worden ingevoerd. Een motie hierover van D66’er Robin van Leijen werd begin deze maand unaniem aangenomen.

