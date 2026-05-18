De bijbaan van… student Emel Kara

Student Emel Kara is studentraadslid bij de academieraad van waar haar opleiding onder valt

Werken naast je studie: misschien niet altijd een feestje, maar wél noodzakelijk. In de rubriek ‘De bijbaan van…’ vertellen Avansstudenten waarmee zij hun geld verdienen. In deze editie: Emel Kara zit in de medezeggenschapsraad van de Academie voor Life Sciences en Technologie (ALST) in Breda.

Een oproep op Brightspace wekte de interesse van student Emel Kara. De academieraad waar haar opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek onder valt, zocht studentleden. Het leek haar interessant om daarbij aan te sluiten. “Ik had al een tijdje geen werk omdat ik was gestopt met mijn bijbaan in Maastricht. Ik woon op kamers in Breda en wilde daar niet meer ieder weekend voor terug”, vertelt de derdejaarsstudent. “Dit was een praktische oplossing omdat de vergaderingen van de raad op Avans en na de colleges plaatsvinden.”

Als studentraadslid vergader je een keer per maand samen met andere student- en docentleden over businessplannen en begrotingen van de academie en over organisatiewijzigingen, met als doel die te verbeteren. “Op dit moment proberen we meer regelmaat in het rooster te krijgen”, vertelt Emel. “Heb je bijvoorbeeld op maandag het vak celbiologie, dan willen we dat het een week later op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip weer gegeven wordt.” Volgens Emel is dat best lastig in te roosteren omdat proeven soms langer duren dan een week en je daardoor dat vak pas op een andere dag in de week erop hebt.

Gesprek met directie

Daarnaast bekijkt de academieraad wat er in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) staat. “We bekijken met elkaar of de regels en eisen in de OER haalbaar zijn voor zowel studenten als docenten.” Een keer per kwartaal gaat de academieraad in gesprek met de directie. Volgens Emel was dat de eerste keer best spannend. “Maar al gauw bleek dat de directieleden erg geïnteresseerd waren in onze punten. Ze hoorden de punten niet alleen aan, maar gingen er met ons over in gesprek.”

Emel vindt het werk voor de academieraad goed te combineren met haar studie. “Je bent er niet veel uur per maand mee kwijt en samen met mijn uitwonende beurs kan ik ervan rondkomen.” Op dit moment zitten er drie studentleden in de academieraad, maar dat worden er binnenkort minder omdat twee van de drie afstuderen. “Dan blijf ik in mijn eentje over.”

Belangrijk om je stem te laten horen

Nieuwe studenten zijn daarom welkom en nodig. Naast dat het leuk is en het goed staat op je cv, is het volgens Emel namelijk ook urgent werk. “Het is belangrijk dat studenten hun stem laten horen omdat het gaat over hun eigen opleiding.” Emel ervaart dat er op enquêtes en flyers weinig respons komt van medestudenten. “Helaas, want het is belangrijk om je stem te laten horen.”

Studenten die geïnteresseerd zijn in een plek in de academieraad van ALST kunnen mailen naar academieraad.alst@avans.nl. Om in aanmerking te komen moet je vijftien handtekeningen verzamelen en een motivatie schrijven. In een academieraad is plek voor vijf studentleden. Zijn er meer kandidaten dan zetels, dan worden er verkiezingen georganiseerd. Als studentraadslid krijg je een vergoeding van 17 euro per uur.

Studeer je niet bij ALST maar heb je wel interesse om lid te worden van een academieraad? Neem dan contact op via het mailadres centrumvoormedezeggenschaps@avans.nl.