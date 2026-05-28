Decaan Radboud stapt op, ontevreden over invloed consultants op universiteit

Radboud Universiteitsgebouw

De universiteit wordt te veel geleid als een bedrijf, zegt een vertrekkend decaan van de Radboud Universiteit. Haar statement kan op veel bijval rekenen: ook bij andere universiteiten zouden consultants steeds vaker de koers bepalen.

Paula Fikkert is sinds 2024 decaan van de letterenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor was ze al 25 jaar verbonden aan de universiteit als hoogleraar. Maar in een interne mail aan alle faculteitsmedewerkers laat ze weten haar functie als decaan neer te leggen, schrijft universiteitsblad Vox.

Fikkert zou twee redenen hebben genoemd voor haar vertrek. Ze heeft een ERC-onderzoeksbeurs binnengehaald en kan haar werk als onderzoeker niet meer combineren met haar werk als decaan. Maar ze zegt zich ook niet meer te kunnen vinden in de koers van het universiteitsbestuur.

“De richting waarin de universiteit zich beweegt wordt niet langer bepaald door onze eigen academici maar door consultants”, schrijft ze. De universiteit zou daarbij voornamelijk gericht zijn “op de doelmatige inzet van personeel en financiën, en efficiënt opleiden van studenten”.

Creativiteit en nieuwsgierigheid

Binnen het hoger onderwijs klinkt wel vaker de kritiek dat hogescholen en universiteiten te veel als bedrijven gerund worden. De letterendecaan stelt daar nu andere waarden tegenover: de menselijke maat, creativiteit en wetenschappelijke nieuwsgierigheid. “Dit vind ik te weinig terug in de toekomstplannen van de RU”, aldus Fikkert.

Haar afscheidsmail heeft veel reacties losgemaakt. Een groep medewerkers van de Radboud heeft een open brief opgesteld, meldt Vox, waarin ze zich aansluiten bij haar kritiek. “Ook wij ervaren dat de richting waarin de universiteit zich beweegt vooral wordt bepaald door consultants en doorgeschoten bedrijfsmatige overwegingen.”

Herkenbaar probleem

Ook op andere universiteiten klinken reacties. Een hoogleraar aan de Universiteit Leiden zegt het probleem te herkennen binnen de eigen instelling. “Dit bericht raakt aan een bredere zorg die ik al langer heb over de richting waarin universiteiten bewegen”, schrijft ze.

Het college van bestuur van de Radboud reageert afhoudend. Volgens het cvb heeft Fikkert haar zorgen al vaker gedeeld, onder meer over de invulling van de bezuinigingen. Maar: “Met instemming van de universitaire medezeggenschap is begin dit jaar de universitaire strategie vastgesteld.” Het bestuur spreekt haar waardering uit over het werk van Fikkert als decaan en als onderzoeker.