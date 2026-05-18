Her en der bezettingen door pro-Palestijnse demonstranten

Aan verschillende universiteiten zijn maandag pro-Palestijnse protesten gehouden. In Eindhoven stonden demonstranten op een dak, in Amsterdam hebben ze een gebouw bezet.

In Amsterdam, Eindhoven, Delft en Utrecht zouden pro-Palestijnse studenten vandaag gaan demonstreren. Dat is in elk geval in Eindhoven en Amsterdam gebeurd. Het zou gaan om een nationaal protest ter nagedachtenis aan de Nakba.

De Nakba wordt elk jaar op 15 mei herdacht. Het is de naam voor de gewelddadige verdrijving van Palestijnen in de jaren veertig, die aan de stichting van de staat Israël voorafging.

Eindhoven: het dak op

In Eindhoven betraden pro-Palestijnse demonstranten het dak van een laboratorium, waar ze spandoeken langs de gevel uitrolden. Op de grond kregen ze steun van een groepje sympathisanten. Inmiddels is het protest weer voorbij.

De actie was niet zonder risico, schrijft universiteitsblad Cursor: de deelnemers werden gewaarschuwd voor gevaarlijke stoffen die uit de schoorstenen konden komen.

Vrije Universiteit: sprekers

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam hebben demonstranten een gebouw bezet. Ze houden daar “een soort spontane teach-insessie”, schrijft universiteitsblad Ad Valvas. Er zouden enkele tientallen demonstranten zijn.