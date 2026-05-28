Naast sport en cultuur mag hoger onderwijs straks ook kantine of restaurant steunen

Ze doen het vaak wel, maar eigenlijk mogen hogescholen en universiteiten niet meebetalen aan studentensport of -cultuur. Het kabinet wil dat nu structureel toestaan, ook voor de kantine op de campus.

Vorig jaar dreigde studentensport en -cultuur, zoals toneelverenigingen, in het onderwijs veel duurder te worden. Met publiek geld mag je eigenlijk alleen onderwijs en onderzoek financieren. Het ministerie van Onderwijs wilde hier strenger op gaan handhaven.

Dat leidde tot een storm van protest. Uiteindelijk draaide toenmalig minister Eppo Bruins de aangescherpte regels tijdelijk terug. De uitzondering gold aanvankelijk alleen voor de studentensport, maar later kwamen ook culturele activiteiten op de campus erbij.

Nu heeft het kabinet besloten om steun aan sport- en cultuurvoorzieningen in het onderwijs structureel toe te staan. Hoe dat er precies uit gaat zien weet onderwijsminister Rianne Letschert nog niet, maar ze wil een uitzondering gaan regelen. Dat schrijft de minister vandaag in een brief over studentenwelzijn aan de Tweede Kamer.

Verschralen of verdwijnen

Uit een onderzoek voor het ministerie blijkt dat studentensport en -cultuur door de strenge regels zouden “verschralen” of helemaal zouden verdwijnen. Dat vindt het kabinet onwenselijk.

In principe mag een hogeschool of universiteit publiek geld niet besteden aan private activiteiten. Een commerciële fitnessclub kan immers niet eerlijk concurreren met een studentensportclub die door een onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd.

Maar volgens Letschert dragen sport en cultuur wezenlijk bij aan de publieke taak van onderwijsinstellingen, door het vergroten van “welzijn, sociale binding en zelfontplooiing van studenten”.

Ook toegang voor mbo

Daarnaast wil Letschert ook “studentenkantines en restauratieve voorzieningen die voornamelijk bedoeld zijn voor studenten en medewerkers” uitzonderen van de regels. Als ze dat niet zou doen, moeten onderwijsinstellingen mogelijk geld terugbetalen. Dat lijkt Letschert geen goed idee.

De vraag is nog hoe Letschert sport, cultuur en kantines toegankelijk gaat maken voor mbo’ers. Die zijn net zo goed student, maar krijgen lang niet altijd toegang tot studentenfaciliteiten aan hogescholen of universiteiten. De Tweede Kamer vroeg de minister om iets te regelen voor mbo’ers. Letschert “neemt dat mee” bij het uitwerken van de regels.