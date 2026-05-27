NSE 2026: Avansstudenten weer tevredener over hun opleiding na daling vorig jaar

Avansstudenten zijn positief over de sfeer op hun opleiding. Ook de docenten en de studiefaciliteiten scoren goed. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2026, die vandaag bekend zijn gemaakt. Studenten zijn minder tevreden over toetsing en beoordeling bij Avans en de bruikbaarheid van feedback die ze krijgen op bijvoorbeeld opdrachten en verslagen.

Net als voorgaande jaren zijn studenten positief over hun docenten. Ze hebben veel kennis over de beroepspraktijk (3,98, maximale score is 5), geven begrijpelijke uitleg (3,70) en zorgen ervoor dat het prettig is om vragen te stellen (3,97). Dit jaar scoren docenten vooral hoog op het onderdeel bereikbaarheid (4,00).

Begeleiding

Avans scoort hoger dan vorig jaar en hoger dan het landelijk gemiddelde op studiebegeleiding. Studenten zijn tevreden over de mogelijkheid tot begeleiding (3,94) en de kwaliteit ervan (3,87).

De hogeschool scoort juist lager dan het landelijk gemiddelde op ‘cognitieve betrokkenheid’. Dat is de mate waarin studenten bezig zijn om de lesstof te begrijpen en de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Studenten zijn naast de reguliere lessen en opdrachten minder dan gemiddeld buiten school actief bezig met hun opleiding (3,52). Ze gaan ook minder regelmatig met de lesstof aan de slag (3,58).

Gestegen

Over het algemeen zijn studenten tevredener over hun opleiding, de score is 3,79 tegenover 3,77 vorig jaar. Die daling kwam door een lagere tevredenheid onder eerstejaarsstudenten. Vorig jaar was 72 procent van de eerstejaars tevreden over hun opleiding, nu is dat weer gestegen naar 75 procent. Avans verklaarde de gedaalde tevredenheid van eerstejaars door te wijzen op de invoering van het modulair onderwijs.

Dit jaar scoort Avans hoger dan vorig jaar op de mogelijkheid om je te verbreden of verdiepen (van 3,65 naar 3,69) en de ruimte om je opleiding zelf vorm te geven (3,51 naar 3,60). Vooral tweedejaars zijn daar tevredener over. Dat is niet direct te verklaren door de invoering van het modulair onderwijs, omdat vorig jaar niet specifiek is gekeken naar de scores van tweedejaars, alleen van eerste- en ouderejaars.

Vergelijken

39 procent van de Avansstudenten vulde de NSE in, landelijk deden ruim 248 duizend studenten dat. De resultaten zijn terug te vinden in het NSE Dashboard, waar je alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar kunt vergelijken.