Problemen bij Universiteit Utrecht door brand in datacentrum

Door een grote brand in een datacentrum in Almere zijn er storingen bij de Universiteit Utrecht. Studenten en docenten kunnen niet inloggen op websites en applicaties van de instelling. Ook universiteitsblad DUB is offline.

De brand brak vanochtend uit in een datacentrum in Almere, waar ook servers van de Universiteit Utrecht staan. Volgens de instelling zijn er daardoor nu problemen met het netwerk. Dat heeft grote gevolgen voor “het dagelijkse werk, onderzoek en onderwijs van en voor collega’s en studenten”.

De eerste problemen ontstonden rond negen uur ’s ochtends, vertelt een woordvoerder van de universiteit: “Studenten en medewerkers konden niet inloggen op websites en applicaties.” De precieze impact wordt nog in kaart gebracht.

Ook universiteitsblad DUB ondervindt problemen. “Kort na negen uur ging de website offline”, vertelt hoofdredacteur Bas Mesters. “We kunnen zelfs ons kantoor niet in, omdat de deur elektrisch opent en dat systeem niet werkt. Dus zitten we nu op de gang te werken en deels vanuit huis. We zijn echt even onthand.”

De universiteit adviseert haar studenten en medewerkers momenteel om “zoveel mogelijk ingelogd te blijven in de UU-systemen, omdat opnieuw inloggen er mogelijk voor zorgt dat je niet meer in het systeem komt”.