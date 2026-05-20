Rathenau waarschuwt voor onverantwoord AI-gebruik in de wetenschap

Er moeten dringend richtlijnen komen voor de omgang met AI in de wetenschap, stelt het Rathenau Instituut. Verkeerd gebruik “ondermijnt de betrouwbaarheid van wetenschappelijke kennis en het vertrouwen in de wetenschap”.

De oproep is een reactie op een bericht in de Volkskrant, waarin wordt uiteengezet hoe AI de wetenschap in verschillende vakgebieden vooruithelpt. Zo kan AI bijvoorbeeld in de paleografie worden ingezet om sneller en nauwkeuriger teksten te dateren en te bepalen door wie ze zijn geschreven.

Maar er kleven veel risico’s aan AI, waarschuwt het Rathenau Instituut. Generatieve AI, zoals ChatGPT, zet “centrale wetenschappelijke waarden onder druk”, zoals integriteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Het Rathenau Instituut ziet ook een grote opkomst van door AI gegenereerde nepartikelen. Er moeten dus snel heldere regels komen.

Opsporen onderzoek

Volgens een enquête van wetenschappelijke uitgeverij Elsevier, eind vorig jaar, gebruikt inmiddels zo’n 58 procent van de wetenschappers een vorm van kunstmatige intelligentie. Het wordt vooral ingezet bij het opsporen van recent onderzoek en het verzamelen van literatuur.

Het Rathenau Instituut roept universiteiten en andere kennisinstellingen op om duidelijke richtlijnen vast te stellen. Bovendien werpt het de fundamentele vraag op: “wat voor wetenschap wensen we eigenlijk, met of zonder generatieve AI?”

Gedragscode

Overigens werkt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) momenteel aan een nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit. Afgelopen najaar verscheen een conceptversie. Ook kunstmatige intelligentie komt hierin aan bod.

“Gebruik alleen technologieën waarvan de functionaliteit bekend en wetenschappelijk gevalideerd is”, staat in de conceptcode. Dat is lastig bij AI-programma’s zoals ChatGPT en Perplexity, waarbij vaak onduidelijk is op welke bronnen ze zich baseren en hoe data worden verwerkt.

De nieuwe gedragscode zal gelden voor zowel universiteiten als hogescholen en moet in het najaar van kracht worden, aldus de KNAW.