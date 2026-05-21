Rechter tikt DUO op de vingers voor onzorgvuldig besluit over Iraanse student

Doe je langer dan tien jaar over je studie? Dan wordt je prestatiebeurs een lening. Maar persoonlijke omstandigheden moeten daarbij wel worden meegewogen. In het geval van een Iraanse student gebeurde dat onvoldoende, oordeelt de rechter.

De student emigreerde vanuit Iran naar Nederland en begon in 2008 aan een opleiding aan de Hogeschool Rotterdam, waarvoor ze studiefinanciering ontving. Deze opleiding heeft ze uiteindelijk niet afgerond, maar later besloot ze een nieuwe hbo-opleiding te starten, waarvoor ze wél haar diploma behaalde.

Dit lukte echter niet meer binnen de officiële diplomatermijn van tien jaar, waardoor haar prestatiebeurs omgezet werd in een lening. De student besloot bij DUO aan te kloppen: kon haar diplomatermijn, gezien haar persoonlijke omstandigheden, wellicht met drie jaar worden verlengd? Of kon haar prestatiebeurs alsnog kwijtgescholden worden?

DUO wees beide verzoeken af. Volgens de dienst had de student haar diploma nu eenmaal niet binnen de diplomatermijn behaald en bovendien had ze zelf besloten om haar eerste opleiding niet af te maken.

Onzorgvuldig

De rechter oordeelt nu echter dat dit besluit onvoldoende zorgvuldig is gemotiveerd: “Het besluit maakt niet inzichtelijk welke beoordeling precies heeft plaatsgevonden en op grond van welk toetsingskader dat is gebeurd”, staat in het vonnis.

Volgens de rechter is haar situatie van de Iraanse student niet te vergelijken met een student die in Nederland is opgegroeid. Zo sprak ze toen ze haar studie begon nog geen Nederlands en beschikte ze ook niet over een sociaal netwerk. Daarnaast kampte zij met gezondheidsklachten.

Opnieuw beoordelen

Ook weegt mee dat de student uiteindelijk wel “met succes een opleiding heeft afgerond en nu werkzaam is in een richting die aansluit bij haar interesses en ambities”. En dus moet DUO het oude besluit in de prullenbak gooien en haar verzoek opnieuw beoordelen.