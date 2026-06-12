Aantal internationals neemt voor het eerst af

Illustratie: Daan van Bommel

Voor het eerst in twintig jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland licht gedaald, meldt internationaliseringsorganisatie Nuffic. Vooral studenten uit Duitsland en China blijven vaker weg.

Dit studiejaar stonden er in totaal bijna 130 duizend internationale studenten ingeschreven voor een volledige bachelor- of masteropleiding in Nederland. Dat zijn er 133 minder dan in het vorige collegejaar, blijkt uit nieuwe cijfers van Nuffic.

De groei van het aantal internationale studenten vlakte de afgelopen jaren al af. Drie jaar geleden bedroeg de groei nog 7 procent, twee jaar geleden 5,4 procent en vorig collegejaar 3 procent. Inmiddels is er dus sprake van een lichte daling.

Dit komt doordat de instroom daalt: steeds minder internationale studenten beginnen aan een opleiding in Nederland. Bij de hbo-bachelors daalde het aantal aanmeldingen met 3 procent, bij de universiteiten met 4 procent. Nuffic verwacht dat hierdoor de totale internationale studentenpopulatie de komende jaren verder zal afnemen.

Duitse studenten

Hoewel ze nog altijd de grootste groep vormen, slinkt het aantal Duitse studenten in Nederland al jaren. In 2021 studeerden er nog 24,6 duizend Duitsers in Nederland, dit jaar waren dat er nog maar 18,2 duizend. Het is het vijfde jaar op rij dat de Duitse instroom daalt.

De eerste daling in 2021/2022 kwam mogelijk doordat Duitsland de opleidingseisen voor psychotherapeuten wijzigde, schrijft Nuffic. Ook demografische krimp kan een rol spelen. Toch lijkt dat niet het hele verhaal: in andere landen, zoals Portugal en Frankrijk, groeit het aantal nieuwe Duitse studenten juist.

Ellen Tomesen, hoofd van het team wetenschap en onderwijs bij de ambassade in Berlijn, wijst ook, naast de gewijzigde regels en de krimp, op de aanhoudende kamernood in Nederland. Ook de landelijke stop van actieve werving van internationale studenten zou de neerwaartse trend kunnen versterken.

Chinese studenten

Het totale aantal studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) blijft vooralsnog stabiel, omdat er meer studenten uit Zuid- en Oost-Europa komen. Zo steeg het aantal aanmeldingen uit Spanje met 28 procent. Van buiten de EER daalt vooral het aantal Chinese studenten, die de grootste groep van buiten Europa vormen. Het aantal nieuwe inschrijvingen nam af met 28 procent.

Volgens Nuffic kan dit onder meer komen doordat Chinese universiteiten steeds beter scoren op internationale ranglijsten, waardoor studenten vaker in eigen land blijven. En ook in China zijn er steeds minder jongeren. Na China vormen Turkije en India de grootste groepen niet-EER studenten.

Techniek

Aan universiteiten nam het aantal internationals nog wel toe bij de technische studies. De universiteiten van Delft en Eindhoven zijn dan ook de enige die dit studiejaar nog groei laten zien, met respectievelijk 8 en 19 procent. Bij alle andere universiteiten is sprake van een daling, met uitzondering van de Erasmus Universiteit, waar het aantal nagenoeg gelijk bleef.

© HOP, Bron: Nuffic.

Bij de hogescholen heeft Fontys met zo’n zesduizend internationals de meeste buitenlandse studenten. De Hogeschool Utrecht kende relatief de grootste stijging (13 procent), terwijl de Hogeschool Rotterdam en Saxion juist een daling van 4 procent noteerden.

© HOP, Bron: Nuffic, tien hogescholen met de meeste internationale studenten.

Internationals vormen dit studiejaar zo’n 16,8 procent van de totale studentenpopulatie in Nederland. Dat aandeel is iets groter dan vorig jaar, omdat het aantal Nederlandse studenten in het hoger onderwijs nog harder afneemt.