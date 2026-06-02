Alvast een paar Palestijnse studenten op weg hierheen

Zoals beloofd verleent het kabinet diplomatieke hulp aan Palestijnse studenten en onderzoekers die naar Nederland mogen komen. Drie van hen zijn inmiddels met een bus uit Gaza vertrokken, meldt de NOS.

Een groep van 40 à 50 Palestijnse studenten en onderzoekers mag hier komen studeren of werken: hun papieren lagen klaar op de ambassade in Jordanië. Maar ze konden Gaza niet verlaten.

Twee Palestijnse studenten komen nu toch naar Nederland, schrijft de NOS. De derde is een journalist die ook mocht komen, maar die gaat bij nader inzien naar Italië. Dat zou te danken zijn aan Nederlandse hulp.

Die hulp was niet vanzelfsprekend. Ze moeten hun reisprobleem zelf maar oplossen, was aanvankelijk het standpunt van het kabinet.

Hoger beroep

Een rechtszaak hierover verloren de studenten en onderzoekers, maar ze gingen in hoger beroep. Die beroepszaak kon zo lang duren, dat er een tussenuitspraak kwam: helpen is een kleine moeite, vond de rechter, zelfs als het kabinet er uiteindelijk niet toe verplicht zou blijken.

Een groep universiteiten en onderzoeksinstituut NIAS stuurden eind mei een brief naar het kabinet om druk te zetten, maar volgens de minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen was die overbodig: hij hield zich aan het tussenvonnis.