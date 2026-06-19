Een kijkje op de set bij Melles nieuwe film

Wat voor Avanstudenten begon als opdracht voor hun minor Stopmotion, werd uiteindelijk een internationaal succes. De vijf minuten lang durende film Cell Buddies is nu één van de vijftien films die jaarlijks uitgekozen worden door filmagentschap Kurzfilm Agentur Hamburg voor wereldwijde distributie.

Cell Buddies is een korte film over een chagrijnige wasbeer en een naïeve zeekoe die in de cel zitten. Samen proberen zij uit de cel te ontsnappen. Vorig jaar schreef Punt al over Cell Buddies. Toen werd de film al op enkele festivals wereldwijd vertoond. Uiteindelijk werden dat 150 festivals. De korte film werd gemaakt door Avansstudenten Illustrated & Animated Storytelling Melle Windig, Miguel Reyes, Jurgen de Smit en Arjen van der Plas (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en Hidde Alberts (Hogeschool Utrecht). De film heeft, tot nu toe, 28 prijzen gewonnen.

Onder contract

Sinds kort staat Cell Buddies onder contract bij Kurzfilm Agentur Hamburg. Daar gaan ze de film aan verschillende organisaties verkopen, zoals basisscholen en filmhuizen. “Zij regelen de distributie van de film en tekenen de contracten voor ons”, vertelt Melle. “Wij krijgen daarna een deel van de opbrengst.”

“Dat een studentenfilm zoveel prijzen wint en gedistribueerd wordt door een agentschap als Kurzfilm Agentur Hamburg, komt eigenlijk nooit voor”, vertelt Melle. “Zelfs voor mensen die al klaar zijn met de opleiding en met een fonds een film maken, is dat redelijk bijzonder.” In het geval van Cell Buddies zijn de makers zelfs nog bezig met hun studie. Van een fonds is ook geen sprake; de productiekosten werden betaald uit eigen zak.



“Met de prijzen en deals verdienen we de kosten grotendeels terug”, geeft hij aan. Maar tot nu toe houden ze nog geen geld over aan de film. “Ik ben ook naar een aantal filmfestivals geweest waar Cell Buddies werd getoond, de reiskosten daarvan heb ik nog niet terugverdiend.”

Nieuwe film

Melle heeft niet stilgezeten en is al bijna klaar met zijn nieuwe productie. Hij maakt wederom een korte stopmotionfilm, dit keer met een verhaal over de maffia. De film is zijn afstudeerproject. Ook deze is hij van plan om op te sturen naar festivals. “Ik weet ondertussen beter bij welke festivals ik terecht kan met mijn film”, legt hij uit. “Ik ga mijn nieuwe film sowieso opsturen naar Kurzfilm Agentur Hamburg. Hopelijk willen ze deze film ook distribueren.”

Hij verwacht niet dat zijn nieuwe productie net zo gewild zal zijn als zijn vorige korte film. “Het zal niet op zoveel festivals worden getoond als Cell Buddies, maar misschien wel al vanaf het begin op hoogstaande festivals. Nu heb ik meer connecties binnen de industrie.”