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Deze studenten hebben dit jaar een kunstprijs gewonnen

Door Levie Vriend , 25 juni 2026

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Een langwerpig, historisch gebouw van lichtbruine baksteen met meerdere verdiepingen en talrijke ramen met gele kozijnen. Voor de entree met bogen loopt een grindpad door een groene tuin met struiken en bomen.
St. Joost aan de Beukenlaan in Breda

Het prijzenseizoen is begonnen bij St. Joost School of Art & Design. Een aantal studenten ontvangt deze periode prijzen voor hun afstudeerwerk. Wie dat zijn, lees je hier.

Jheronimus Atelierprijs: Terra Dannenburg
Terra studeerde af aan de opleiding Beeldende Kunst in Den Bosch. Volgens de jury onderscheidt de student zich door haar “sterke motivatie, ondernemende houding en duidelijke bereidheid om te investeren in haar ontwikkeling als kunstenaar”. Tijdens de pitch wist zij de jury, met daarin afgevaardigden van de gemeente, het Avans Ondernemerscentrum, poppodium en toonzaal Willem Twee en de winnaar van vorig jaar, te overtuigen.

De winnaar van de prijs mag nieuw werk ontwikkelen vanuit een atelier in Willem Twee en dat ook daar presenteren. De Atelierprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest ondernemende student in Den Bosch.

Foto van Terra Dannenburg naast haar afstudeerwerk
Terra Dannenburg. Foto: Murron Sauer

Atelierprijs Breda: Caitlin Becker Hof
Caitlin volgde de opleiding Illustrated & Animated Storytelling. Tijdens haar studie maakte ze volgens de jury een sterke ontwikkeling door en toonde ze ondernemerschap en lef. “Zij weet haar passie helder over te brengen, zowel in haar illustraties en redactionele werk als in haar toekomstige plannen”, is te lezen in het juryrapport.

De Avansstudent mag vanaf september 2026 een jaar lang gebruik maken van een gastatelier in het CLIB-pand Electron en krijgt begeleiding als startend ondernemer. De Atelierprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest ondernemende student in Breda.

Foto van Caitlin Becker Hof zit aan een rode tafel, met op de achtergrond een muur vol kleurrijke tekeningen en kunstwerken.
Caitlin Becker hof. Foto via:

Het werk van bovenstaande studenten en van andere afgestudeerden is te zien tijdens de Now Show van twee tot en met vijf juli. Meer info daarover is te zien op de site van het event.

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