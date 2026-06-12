Erasmus Magazine wint twee Kring Awards

Het Rotterdamse universiteitsblad Erasmus Magazine heeft twee Kring Awards gewonnen, voor een “puik stuk onderwijsjournalistiek” en een column met “mooie observaties”. De prijs voor beste foto ging naar het Utrechtse Trajectum.

Donderdag reikte de Kring van hoofdredacteuren van media in het hoger onderwijs de jaarlijkse prijzen uit voor de beste journalistieke producties van de aangesloten redacties. De awards worden toegekend tijdens het Kringcongres, dat dit jaar plaatsvond in Maastricht.

Er zijn drie categorieën: achtergrond, column en beeld. De jury prees de winnaars “om hun zorgvuldigheid, helderheid en vermogen om complexe kwesties inzichtelijk te maken”.

De hoofdprijs voor het achtergrondverhaal ging naar Tessa Hofland van het Rotterdamse universiteitsblad Erasmus Magazine. Zij onderzocht waarom het al twee decennia vrijwel onmogelijk is om niet-functionerende geneeskundestudenten van de opleiding te verwijderen. Volgens de jury was het artikel “een puik stuk onderzoeksjournalistiek” en “een meer dan verdiende winnaar”.

Ook de prijs voor beste column ging naar Erasmus Magazine, voor ‘ Met ontbloot bovenlijf in een nieuwbouwkeuken ’ van Giselle Marie Timmers. De column bevat “mooie observaties”, een toon die “nergens uit de bocht schiet” en humor “die nergens met dikke plakken wordt uitgeserveerd”, aldus de jury.