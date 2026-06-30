Extra herkansingen voor studenten in medezeggenschap in nieuwe KaderOER

Studenten in medezeggenschapsorganen krijgen extra herkansingen. Dat is een van de punten uit de KaderOER voor komend collegejaar, waar de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) onlangs mee instemde.



De werkgroep die zich over de KaderOER boog, onder aanvoering van docentlid Jop Delahaye, vond het jaarlijkse document een goed document. Wel waren er wat punten waar met de makers van het document over werd vergaderd.

De KaderOER beschrijft Avansbreed welke rechten en plichten je hebt als student. Daarnaast heeft iedere opleiding haar eigen OER-deel: daarin wordt onder andere het examenprogramma, tentameneisen, regels voor vrijstellingen en de regels rondom bezwaar, klachten en beroepen beschreven. OER staat voor Onderwijs- en Examenregeling.

Cumlaude

Een daarvan was de cumlauderegeling. Een student moet gemiddeld een 8 of hoger halen om op die manier te kunnen afstuderen. In de oude situatie was het zo dat daar ook cijfers onder de 7 bij mochten zitten, als het gemiddelde maar uitkwam op een 8.



Volgens de nieuwe regeling zouden studenten overal een 7 of hoger voor moeten halen. Dat zou betekenen dat studenten die drie jaar eerder een 6 haalden voor een tentamen, maar op het moment van afstuderen wel een 8 gemiddeld staan, nu niet meer cum laude zouden kunnen afstuderen.



Om dat toch te kunnen, zouden ze in dat geval een toets moeten herkansen. Dat is volgens de raad niet wenselijk, omdat dat tot veel herkansingen kan leiden en daarmee ook veel extra nakijkwerk voor een docent. Na gesprekken met de beleidsmakers is besloten dat de oorspronkelijke regeling nog een jaar geldt. Daardoor hebben studenten die in 2023 aan hun bachelor begonnen en hun studie in vier jaar afronden, ieder jaar dezelfde regeling gehad. De reden dat de AMR 2023 noemt, is omdat in 2024 de meeste academies van start gingen volgens het nieuwe onderwijs. De cohorten daaronder vallen onder het oude curriculum.



“Dat is prima. Wat leuk aan dit onderdeel was, is dat we hier met het cvb en de studentgeleding van de raad in goed overleg over spraken”, zegt Delahaye. De raad gaat volgend studiejaar met het college van bestuur in gesprek om over een overgangsregeling te praten voor studenten met studievertraging en studenten die in het nieuwe curriculum vallen.

Erkenning

Voor de studentgeleding van de AMR was het belangrijk dat de positie van studenten in medezeggenschapsorganen beter erkend zou worden in de KaderOER. Al meerdere jaren viel het ze op dat ze niet dezelfde erkenning kregen als bijvoorbeeld topsporters of topondernemers.



Die krijgen extra herkansingen of een aanpassing in hun stage-uren, als dat nodig is door hun sport of werk. Na gesprekken met het college van bestuur is nu opgenomen dat studenten in medezeggenschapsraden diezelfde status krijgen. “Daar zijn we erg blij mee”, zegt studentvoorzitter Diederik van Belzen.

Toon

Een ander punt van aandacht was de toon van het document. Avans werd volgens sommige studentleden wel erg goed beschermd in de KaderOER, in tegenstelling tot de rechten van studenten. Dat kwam terug bij de manier waarop de inzage van tentamens werd beschreven. ”In het document staat dat aan het oordeel van de examinator niet getwijfeld kan worden en dat de inzage voor studenten een leermoment is”, zegt Diederik.



Dat is volgens hem niet helemaal juist. “Voor ons als studenten is dat, naast een moment om te leren, ook een moment om kritisch te kijken naar hoe iets is beoordeeld. Dat kan in de praktijk leiden tot een toewijzing van extra punten als blijkt dat iets niet juist is beoordeeld.” De huidige formulering doet volgens hem geen recht aan waar een inzage voor bedoeld is. Afgesproken is om volgend jaar het gesprek daarover te gaan voeren.



Keuzemodules

In het bespreken van de KaderOER ging het ook over de vrije keuzemodules. Die waren eerder dit collegejaar al onderwerp van gesprek in de raad, toen bleek dat er minder keuzevrijheid dan beoogd was bij het kiezen van de modules. Hoe Avans daar op een goede manier over moet communiceren naar studenten, zodat ze weten welke gevolgen hun keus hebben, is een punt van aandacht. Dat gesprek vindt volgens Delahaye volgend collegejaar plaats.

Als de academieraden instemmen met hun OER, geldt die vanaf september 2026.