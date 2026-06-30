Helft minder kennismigranten naar Nederland sinds 2022

Illustratie: Lotte Verheul

Het aantal kennismigranten van buiten de EU is sinds 2022 gehalveerd, meldt statistiekbureau CBS. Universiteitenvereniging UNL noemt het zorgwekkend: “Kennismigranten zijn noodzakelijk voor onderzoek en innovatie hier.”

Het afgelopen jaar kwamen er 14 duizend kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Drie jaar eerder, in 2022, waren dat er 26 duizend. Het gaat om relatief hoogopgeleide immigranten die hier komen werken, zoals softwareontwikkelaars, artsen in opleiding en onderzoekers.

Vooral het aantal kennismigranten uit India liep terug. Ook kwamen er minder uit Turkije, Rusland, China en Zuid-Afrika.

Urgent signaal

“Wij vinden het een urgent signaal dat het aantal kennismigranten opnieuw afneemt”, zegt Ruben Puylaert, woordvoerder van universiteitenvereniging UNL. “Door strengere regels komt de reputatie van Nederland als aantrekkelijk kennisland onder druk te staan.”

Het kabinet werkt aan een nationale talentstrategie. Puylaert: “Daar hebben wij ons samen met het bedrijfsleven hard voor gemaakt. Zo kunnen we internationaal talent aantrekken én behouden. Kennismigranten zijn noodzakelijk voor onderzoek en innovatie in Nederland.”

Onderwijsminister Letschert wil 154 miljoen euro uittrekken om internationaal talent aan te trekken. Dat moet vooral gebeuren in sectoren waar Nederland tekorten heeft. Ook universiteiten en hogescholen mogen weer talent uit het buitenland werven. Het kabinet komt vóór de zomer met een brief.