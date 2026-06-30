Terug naar overzicht

Helft minder kennismigranten naar Nederland sinds 2022

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 30 juni 2026

Leestijd: 2 minuten

Wat vind jij ervan?

reageer
Illustratie van afstudeerhoeden met daarop verschillende nationale vlaggen, waaronder die van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Japan, Turkije en Zuid-Korea. Tussen de hoeden zijn gestileerde gezichten van studenten te zien. De afbeelding verbeeldt de internationale diversiteit van studenten in het hoger onderwijs.
Illustratie: Lotte Verheul

Het aantal kennismigranten van buiten de EU is sinds 2022 gehalveerd, meldt statistiekbureau CBS. Universiteitenvereniging UNL noemt het zorgwekkend: “Kennismigranten zijn noodzakelijk voor onderzoek en innovatie hier.”

Het afgelopen jaar kwamen er 14 duizend kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Drie jaar eerder, in 2022, waren dat er 26 duizend. Het gaat om relatief hoogopgeleide immigranten die hier komen werken, zoals softwareontwikkelaars, artsen in opleiding en onderzoekers.

Vooral het aantal kennismigranten uit India liep terug. Ook kwamen er minder uit Turkije, Rusland, China en Zuid-Afrika.

Urgent signaal
“Wij vinden het een urgent signaal dat het aantal kennismigranten opnieuw afneemt”, zegt Ruben Puylaert, woordvoerder van universiteitenvereniging UNL. “Door strengere regels komt de reputatie van Nederland als aantrekkelijk kennisland onder druk te staan.”

Het kabinet werkt aan een nationale talentstrategie. Puylaert: “Daar hebben wij ons samen met het bedrijfsleven hard voor gemaakt. Zo kunnen we internationaal talent aantrekken én behouden. Kennismigranten zijn noodzakelijk voor onderzoek en innovatie in Nederland.”

Onderwijsminister Letschert wil 154 miljoen euro uittrekken om internationaal talent aan te trekken. Dat moet vooral gebeuren in sectoren waar Nederland tekorten heeft. Ook universiteiten en hogescholen mogen weer talent uit het buitenland werven. Het kabinet komt vóór de zomer met een brief.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?

Vier communicatiestudenten presenteren hun project over Onbeperkt Talent aan een publiek in een open ruimte op Avans. Op een scherm is een presentatie te zien, terwijl toehoorders op stoelen naar de presentatie kijken.

Meer zichtbaarheid voor Onbeperkt Talent: Avansstudenten helpen community groeien

Door: Bryanne Kers 20 januari 2026

Lees meer
Illustratie met zeven overlappende silhouetten van vrouwen van verschillende leeftijden, afgebeeld in profiel en driekwartaanzicht in diverse kleuren tegen een lichtroze achtergrond.

Steeds meer vrouwelijke hoogleraren, maar de opmars van vrouwen lijkt te stokken

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 05 juni 2026

Lees meer

Laatste nieuws

di 16:00

Helft minder kennismigranten naar Nederland sinds 2022

di 13:00

Extra herkansingen voor studenten in medezeggenschap in nieuwe KaderOER

ma 16:50

Wakker voor Oranje, maar toch fit de volgende dag door

ma 16:15

Kabinet wil kennis en innovatie voor de krijgsmacht

vr 15:00

AI in Avansonderwijs: ‘Het is niet zomaar een toverstok’