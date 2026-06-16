Manifest: Tweede Kamer moet ‘studeren zonder drempels’ afdwingen

Studenten en leerlingen overhandigen dinsdag een manifest aan de Tweede Kamer over studeren zonder drempels. Ze willen dat de politiek toegankelijk onderwijs gaat afdwingen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studentenvakbond hebben samen met andere belangenorganisaties vier punten op een rij gezet. Ze willen toegankelijke gebouwen, inspraak van studenten met een beperking, onderwijs dat je ook online kunt volgen en landelijke minimumnormen voor ondersteuning.

Wat ze van de Tweede Kamer verwachten? “De Kamer kan druk uitoefenen op het ministerie van Onderwijs om de toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten te monitoren”, zegt aankomend ISO-voorzitter Allis Richardson.

De toegankelijkheid moet een vast onderdeel zijn van de kwaliteitszorg binnen de instellingen, oppert ze. “Wij pleiten ervoor dat toegankelijkheid geen optie is, maar een voorwaarde. Dan kan iedere student goed studeren.”

Letschert

Onderwijsminister Letschert lijkt eigenlijk geen aanmoediging nodig te hebben. Vorige week stuurde ze een brief over studeren met een functiebeperking naar de Tweede Kamer. Tussen onderwijsinstellingen kunnen best verschillen zijn in maatwerk en financiële voorzieningen, “maar dat de verschillen zo groot zijn, is niet uitlegbaar”.

Universiteiten en hogescholen hebben veel bestuurlijke vrijheid, maar Letschert vindt het “zorgelijk” dat studenten in vergelijkbare omstandigheden zeer uiteenlopend geholpen worden. “Het is de student die hier uiteindelijk hinder van ondervindt.”

Ze wil de verschillen tussen de instellingen verkleinen, kondigde ze aan. Ze praat onder meer met kwaliteitsbewaker NVAO: in de zesjaarlijkse controles van opleidingen zou de toegankelijkheid van het onderwijs een grotere rol moeten spelen.

Eén op vijf

Ongeveer één op de vijf studenten voelt zich ‘belemmerd’ in de opleiding, meldde expertisecentrum ECIO afgelopen najaar. Lang niet allemaal laten ze dat weten aan hun opleiding.

Vaak gaat het om concentratiestoornissen, angsten, stress of psychische aandoeningen. Een kleiner deel heeft problemen met de fysieke toegankelijkheid van het onderwijs of ervaart bijvoorbeeld gehoorproblemen. De meeste van deze studenten krijgen wel begrip van hun opleiding, maar een flinke groep van 11 procent zegt van niet.