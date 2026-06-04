Oud-Avansstudent Léo wint Rachel Carson Afstudeerprijs

Léo Chenu. Deze foto is bewerkt met AI.

De Rachel Carson Afstudeerprijs in de categorie hbo is dit jaar naar Avans-alumnus Léo Chenu gegaan. Zijn afstudeeronderzoek naar het produceren van een duurzame vliegtuigbrandstof op basis van hennep werd door een jury als beste verkozen. De winst ziet hij als signaal dat zijn onderwerp relevant is en de moeite om verder te onderzoeken.

”Ik voel me vereerd en dankbaar dat ik deze prijs heb mogen winnen. Het is een erkenning voor het harde werk dat ik in de scriptie heb gestopt”, vertelt Chenu trots.

Hoopvol

Zijn onderzoek richtte zich op het duurzamer maken van de luchtvaartindustrie. Dat is volgens hem een moeilijke te verduurzamen sector. ”De uitstoot zal naar verwachting blijven stijgen. Daarom voelt het hoopvol om te zien dat er aandacht is voor dit onderwerp”, zegt de oud-Avansstudent die vorig jaar afstudeerde bij de opleiding Milieukunde in Breda.

Naast Léo Chenu, was ook oud-Avansstudent Iwona Bartyzel genomineerd voor de afstudeerprijs. Meer daarover lees je hier.



Het winnen van de afstudeerprijs, die komt met een geldbedrag van maximaal vijfhonderd euro, motiveert Chenu om meer onderzoek te doen naar het onderwerp. ”Maar voor nu ga ik door met mijn master milieuwetenschappen en het zoeken naar een stage in de luchtvaartsector. Ook overweeg ik om mijn masterscriptie te schrijven over een onderwerp dat gerelateerd is aan mijn bachelorscriptie”, zegt hij. Hij hoopt dat zijn winst kan bijdragen aan het vinden van een interessante stageplek of baan.

