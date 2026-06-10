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Quinty Hoogervorst is Student van het Jaar 2026

Door Larissa Gomes Meyer , Max van Seters , Isabel Pijnappels , Levie Vriend , 10 juni 2026

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Quinty Hoogervorst staat glimlachend in het midden en houdt trots een oranje certificaat vast met de tekst 'Student van het jaar'. Ze wordt omringd door een grote, enthousiaste groep mensen die hun handen in de lucht steken en meevieren
Quinty Hoogervorst

Quinty Hoogervorst is Student van het Jaar 2026. De laatstejaarsstudent Social Work in Breda nam woensdag onder toeziend oog van docenten, medewerkers en de adjunct-directeur van haar academie de prijs in ontvangst. De jury roemt Quinty om haar inzet voor Onbeperkt Talent, een community waarmee ze zich inzet voor studenten met een fysieke beperking.

Met een smoes werd Quinty naar Avans gelokt, zogenaamd voor een gesprek met haar studiecoach. Halverwege dat gesprek werd ze echter verrast door Punt en academiemedewerkers. ”Ik ben zwaar overrompeld en vind het een enorme eer”, vertelde ze nadat ze een groot applaus en cadeaus in ontvangst nam.

Quinty is dankbaar dat ze de titel Student van het Jaar in ontvangst mag nemen. ”Voor mezelf en iedere student die met uitdagingen te maken krijgt op het gebied van fysieke toegankelijkheid. Het is niet erg om soms te huilen, maar daarna moet je doorgaan en niet bij de pakken neerzetten. Dat doe ik ook niet.”

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Inspiratie
Volgens de jury, bestaande uit collegevoorzitter Marjan Hammersma, Docent van het Jaar 2026 Johan Mathijssen en Student van het Jaar 2025 Timo Fijneman, verdient Quinty dit jaar de titel. ”Waar jij tegenaan loopt, zet je om in acties. Daarmee help jij jezelf, medestudenten én Avans vooruit. Je inspireert anderen en maakt van je fysieke beperking jouw kracht”, blijkt uit het juryrapport. ”Met Onbeperkt Talent heb jij een netwerk gecreëerd waarmee jij je inzet voor diversiteit en inclusie binnen Avans. Dat is prijzenswaardig.”

Betrokken
Adjunct-directeur Hanneke Ariens sprak ook lovend over Quinty. Waar de student zelf verrast zei te zijn dat ze had gewonnen, was dat voor de directie anders. ”Want wij zagen je de afgelopen jaren. Je klopte op deuren en bleef maar doorgaan met jouw thema op een vriendelijke, betrokken en vasthoudende manier onder de aandacht brengen. Je liet je niet van je pad brengen”, vertelde ze. ”Dat hoort bij een social worker in de dop, die moet opkomen voor de wat minderbedeelden.”



Punt. Of had jij nog wat?

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