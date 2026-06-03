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RAAK-publiek: 20 beurzen voor praktijkgericht onderzoek

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 03 juni 2026

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Illustratie van verschillende kleurrijke rapportpagina’s met grafieken en diagrammen, waaronder staafdiagrammen en cirkeldiagrammen. Op één van de pagina’s ligt een vergrootglas dat delen van de tekst en grafieken uitvergroot.
Illustratie: Elmarye Aaij

Twaalf hogescholen ontvangen één of meer RAAK-publiek-subsidies van maximaal 375 duizend euro. Met dat geld doen lectoren en onderzoekers twee jaar lang onderzoek, samen met partners in de publieke sector. Een subsidie gaat naar Avans-onderzoek naar het signaleren, samenwerken en handelen bij de overlap tussen online en offline geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Van een sociale robot die kinderen helpt bij het leren rekenen tot de ontwikkeling van een AI-systeem dat politieagenten en brandweerlieden helpt bij het nemen van snelle beslissingen.

Voor deze ronde van de RAAK-publiek dienden hogescholen afgelopen november in totaal 59 aanvragen in, waarvan er 20 zijn gehonoreerd. De Hogeschool van Amsterdam sleepte de meeste toekenningen in de wacht.

Microhubs
Zo gaan drie lectoraten van de HvA samen met acht gemeenten in Nederland en België onderzoek doen naar zogenaamde microhubs: lokale knooppunten die bijdragen aan duurzamer vervoer in de stad en efficiënter gebruik van de schaarse ruimte.

Met de subsidie kunnen lectoren en andere onderzoekers van hogescholen twee jaar lang werken aan oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Dit doen ze in samenwerking met publieke partners, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies.

Eigen bijdrage
De betrokken partijen, waaronder de hogescholen zelf, leveren een eigen bijdrage van maximaal 325 duizend euro. Daarmee kan de totale projectfinanciering oplopen tot zeven ton.

Regieorgaan SIA probeert onderzoekers, instellingen en bedrijven aan elkaar te koppelen. Naast RAAK-publiek, financiert het ook onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb) en langdurig onderzoek (RAAK-PRO).

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Een illustratie van drie mensen die samenwerken om gegevens op een groot computerscherm te analyseren. Een persoon links houdt een vergrootglas vast boven een zoekbalk, een persoon bovenaan wijst naar het scherm en een derde persoon zit rechtsonder met een laptop op schoot. Op het scherm zijn verschillende staafdiagrammen en grafieken te zien in een minimalistische, moderne stijl met blauwe, gele en rode accenten.

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