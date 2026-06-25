De kart enkele weken vóór de race

Samen met mbo-studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch sleutelen vier Avansstudenten aan een elektrische kart voor een Greenkarting event. Daarbij racen karts van verschillende scholen tegen elkaar. Vandaag vindt de laatste race van dit schooljaar plaats.

Het team, bestaande uit zeven studenten en drie docenten, doet sinds dit schooljaar mee aan een Superkart-racecompetitie van GreenKarting. Dat zijn races met elektrische karts die tot 65 kilometer per uur mogen rijden. Van de zeven studenten zitten er vier op Avans in Den Bosch: drie studeren Werktuigbouwkunde en één studeert Communication & Multimedia Design. De overige drie studenten volgen een opleiding aan het Koning Willem I College.

“Met het bouwen van deze kart bevorderen we de samenwerking tussen hbo en mbo”, geeft docent Jeroen van Gerwen aan. Hij ondersteunt de studenten bij het bouwen van de kart. Het is een project dat meerdere jaren zal duren, waaraan ook nieuwe studenten mogen meedoen.

WAIV Racing

Het grootste deel van het werk doen de Bossche studenten zelf, de docenten zijn er voor hulp en advies. “Bij sommige scholen steken de docenten er veel meer geld en moeite in”, meent tweedejaarsstudent Autotechniek (mbo) Wouter de Groot. Zo zag hij tijdens een van de events een kart met hydraulics, een systeem waardoor het bijvoorbeeld makkelijker is om de banden te vervangen. “Dat levert een geavanceerde wagen op, maar de studenten dienen dan meer als hulpjes. Zij helpen mee aan de wagen, maar de docenten bepalen wat er gebeurt. Onze kart is minder geavanceerd, maar wij hebben alles zelf bedacht.”

Het werken aan de kart gaat nog niet gestroomlijnd. “De groep is bijna nooit volledig aanwezig”, geeft Stan aan. De roosters van de studenten komen niet overeen. Daarnaast is het bouwen aan de kart geen prioriteit voor de studenten. “Het is leuk, maar geen verplichting. Onze opleidingen zijn belangrijker”, stelt Stan. Toch hebben de studenten hard genoeg gewerkt aan de kart om hem klaar te maken voor de race van vandaag.

Momenteel zijn de studenten bezig met het zoeken van sponsors. Het team, dat nu officieel een stichting is onder de naam WAIV Racing, hoopt zo een gebrek aan geld goed te maken. Bedrijven verzorgen dan bepaalde benodigdheden, zoals racekleding of apparatuur, en in ruil daarvoor komt bijvoorbeeld het logo van het bedrijf te staan op de kart. Het in contact komen met de bedrijven is niet makkelijk, omdat de studenten daar nog geen ervaring mee hebben. Ook dat moeten zij grotendeels zelf regelen.

De race

In verband met de veiligheid van de coureurs, oftewel de studenten zelf, is de winnaar niet het team met de snelste tijd. “Wij kunnen winnen op het gebied van innovatie”, vertelt Stan. “Het mooie is dat alles ook echt vanuit onszelf komt, de docenten helpen mee, maar laten de beslissingen aan ons.”

Eerder dit schooljaar deed het team ook al mee aan een race. Toen waren zij een van de laagst scorende teams. “Wij waren niet goed voorbereid”, vertelt mbo-student Autotechniek Wouter. “Het is niet erg dat we niet hebben gewonnen, want we hebben nu wel een beter beeld van hoe de races werken.” Dit keer hopen ze wel te winnen. Dat is lastig, want zoals ze zelf al aangeven is hun kart niet zo geavanceerd als de karts van sommige andere scholen. Toch is het niet onmogelijk voor het team om te winnen, aangezien de snelheid van de kart niet meetelt bij de beoordeling. “Wij zijn het beste in creatief zijn”, vindt Wouter. “Dat kan ons best de winst opleveren.”