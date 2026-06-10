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Tweede Kamer wil meer onzelfstandige woningen voor studenten

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 10 juni 2026

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"Meerdere fietsen geparkeerd op een stoep langs een straat met bomen en bakstenen huizen."

Het kabinet moet zorgen dat er meer onzelfstandige woningen voor studenten worden gebouwd, vindt de Tweede Kamer. Twee moties hierover zijn vrijwel unaniem aangenomen.

Al langer leeft de zorg dat studentenkamers worden verdrongen door studio’s. Omdat die beschikken over een eigen keuken, douche en toilet kunnen verhuurders meer geld vragen. Studenten kunnen de hogere huur weer opvangen met huurtoeslag.

Tegelijkertijd blijft de woningnood onder studenten hoog en huisgenoten zijn ook best gezellig. D66 roept het kabinet daarom op om concrete afspraken te maken “over aantallen te realiseren onzelfstandige woningen voor studenten”. De motie werd medeondertekend door CDA en PRO.

Stimulans
D66 en PRO dienden daarnaast een tweede motie in. Momenteel is er “geen harde stimulans” voor de bouw van onzelfstandige eenheden, staat in de motie, terwijl je met dit soort woningen méér mensen kan huisvesten én het ook nog goed is voor de mentale gezondheid van de bewoners.

Ze vragen het kabinet daarom te onderzoeken hoe de bouw van deze woningen aantrekkelijker kan worden gemaakt. Beide moties werden dinsdag bijna unaniem aangenomen. Alleen JA21 stemde tegen.

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, stelde eerder al dat de overheid een “beleidsfout” heeft gemaakt. Volgens hem zijn er twee opties: óf de huurtoeslag voor studio’s afschaffen (“maar dan breng je de studenten in de problemen”) óf de huurtoeslag uitbreiden naar kamers. Het is nog maar de vraag of het kabinet die richting op wil.

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Rommelige studentenkamer met een wit bureau onder een hoogslaper, een lichtblauwe klapstoel ervoor, papieren, kabels en kleine voorwerpen op het bureau, kleding die aan de zijkant hangt en zonlicht dat door het raam naar binnen valt.

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