Van stage naar innovatie: studenten Business Innovation exposeren met hun afstudeerwerk

Foto via Elies Hagedoorn

Een boom die zorgaanbieders met elkaar verbindt of helderheid over subsidies en vergunningen bieden aan eigenaren van monumentale panden. Studenten van de opleiding Business Innovation exposeerden met hun innovatieve afstudeeronderzoeken in het Atrium aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

Margot van Wijk

The Cleaning Station

Margot van Wijk liep stage bij de e-commerce tak van supermarkt Albert Heijn. Ze werkte al in een winkel als shiftleider en hoopt bij de supermarktketen te kunnen blijven werken als ze is afgestudeerd. Voor haar afstudeeronderzoek onderzocht ze hoe de klapkratten die gebruikt worden bij online bestellingen kunnen worden gereinigd. “Nu gebeurt dat bij een externe partij, maar met de uitkomst van mijn afstudeeronderzoek kan dat bij Albert Heijn zelf.” Margot bedacht namelijk The Cleaning Station, waar de kratten door een geautomatiseerd systeem worden gecontroleerd en uiteindelijk worden schoongemaakt door medewerkers aan het einde van de band.

Noor van Wijhe

MedizijnBoom

Een innovatieve boom die ervoor zorgt dat zorgaanbieders in een gezamenlijk pand beter leren samenwerken. Noor van Wijhe bedacht de MedizijnBoom, een samenhangend digitaal model voor Medizijn, een start-up die vijf jaar geleden is opgericht. “Ik merkte dat alle zorgaanbieders op eilandjes aan het werk zijn. Met een overkoepelend systeem, waarin medewerkers met elkaar kunnen communiceren en naar elkaar kunnen doorverwijzen.”

Van papier naar digitaal

Voor een betere inboundcontrole – controle van ontvangen goederen – bij een groothandel voor aluminiumgoederen, bedacht Ceyda Toprak een handig systeem. “Op dit moment gaat alles nog handmatig en op papier. Dat kost veel tijd en is minder betrouwbaar. De opdracht was om een verbeterde werkwijze te bedenken.” Dat deed de student, die twee maanden korter de tijd had voor haar opdracht omdat haar eerste stageplek niet geschikt bleek, met een app. “Daarin kan worden vastgelegd of in de vracht alle pallets met goederen aanwezig zijn en kan meteen worden aangegeven of die eventueel beschadigd zijn. Dat scheelt de medewerkers een paar uur tijd en levert dus veel tijdwinst op.”

Ceyda Toprak

MonumentenKompas

Student Sara Vervoorn bedacht een platform waarop eigenaren van monumentale panden informatie kunnen vinden over beschikbare subsidies, aan te vragen vergunningen en specialisten op het gebied van het onderhouden van deze panden. “Online is er heel veel en onoverzichtelijk informatie te vinden daarover. Eigenaren zien door de bomen het bos niet meer, want ze lopen vast op de versnipperde informatie en grijpen soms naast beschikbare subsidies.” Sara heeft de oplossing: “MonumentKompas is een AI-gedreven platform gecombineerd met data. Eigenaren hoeven alleen hun postcode en huisnummer in te vullen, het systeem koppelt dit aan de monumenten dataset. Daaruit komt een PDF-rapport op maat.”