Vrij met het Suikerfeest of Keti Koti? Vanaf collegejaar 2027-2028 kan het op Avans

De viering en herdenking van Keti Koti. Foto via: Pixabay

Iedere Avansmedewerker en student heeft vanaf collegejaar 2027-2028 recht op twee door Avans geselecteerde diversiteitsdagen. Het gaat om niet-christelijke feestdagen die nu nog niet als vrije dagen worden aangemerkt. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemde dinsdag in het met voorstel van het college van bestuur.



Het gaat om de volgende vijf feestdagen: het Suikerfeest, het Offerfeest, Jom Kippoer, Divali en Keti Koti. Avans heeft een selectie gemaakt op basis van de meest vertegenwoordigde doelgroepen op de hogeschool.



Geen toetsen

Op dit moment moeten studenten op niet-christelijke feestdagen nog naar school en zijn ze afhankelijk van de goodwill van docenten als ze vrij willen zijn. Dat verandert met dit plan. Op de vijf dagen vinden er namelijk geen toetsen en verplichte onderwijsactiviteiten plaats. Niet-verplichte activiteiten moeten wel op een ander moment worden ingehaald.

Docenten kunnen volgens het nieuwe voorstel twee dagen per collegejaar uitkiezen om vrij te zijn. Dat doen ze bij het invullen van het jaarrooster. Deze dagen worden dan geblokt in hun rooster. Niet-onderwijsgevend personeel kan op deze momenten een vrije dag opnemen.

Met het plan wil Avans tegemoetkomen aan de wens van de huidige populatie studenten en medewerkers op de hogeschool voor een modernisering van de feestdagen- en verlofregelingen, is te lezen in het voorstel.

Inclusief

De AMR vraagt al een paar jaar aandacht voor diversiteitsdagen in het jaarrooster. “Als we als hogeschool inclusief willen zijn, moet hier aandacht voor zijn. Dit plan draagt daaraan bij’’, vertelt medewerkerslid Eric van Oevelen. Hij zit in de werkgroep die zich boog over het voorstel. Tegelijkertijd was het kernteam Diversiteit & Inclusie ook bezig met dit onderwerp.

Aansluiting op verplichte vrije dagen

De raad is enthousiast over het voorstel van het college van bestuur, maar ziet in de toekomst wel een punt van aandacht. Wanneer een diversiteitsdag aansluit op verplichte vrije dagen, kan dit er volgens de raad toe leiden dat veel medewerkers tegelijk verlof opnemen. De raad wil graag weten hoe voorkomen wordt dat de werklast voor niet-verplichte onderwijsactiviteiten dan terechtkomt bij medewerkers die op die dagen wel aanwezig zijn. Die vraag is gesteld in een brief aan het college. AMR-lid Van Oevelen benadrukt dat dit punt een detail is in een verder compleet voorstel.

Het gaat in eerste instantie om een pilot van twee jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats.