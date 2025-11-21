Moet ‘Kerstmis’ in de cao staan?

Staat er Pasen of ‘feestdag’ in het jaarrooster van onderwijsinstellingen? Demissionair minister Moes wil zich er niet mee bemoeien. En in de cao komt het ook niet te staan, zoals de ChristenUnie hoopt.

Er ontstond in september veel ophef over het besluit van de Hogeschool Utrecht om christelijke feestdagen als Kerstmis en Pasen voortaan als ‘nationale feestdag’ aan te duiden in het jaarrooster. Ook in de Tweede Kamer leidde deze keuze tot discussie.

In een schriftelijk antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie benadrukt demissionair onderwijsminister Gouke Moes nogmaals dat hij zich niet wil bemoeien met de benaming van feestdagen door hbo- en wo-instellingen. Het staat onderwijsinstellingen vrij om dat zelf te bepalen, vindt de minister.

Kunnen vakbonden en werkgevers de aanduidingen van de feestdagen in de landelijk bindende cao vastleggen, vraagt de ChristenUnie. Binnen het cao-recht is dat mogelijk, antwoordt Moes.

Niet-werkdagen

Douwe-Dirk van der Zweep, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond, voelt zich niet geroepen: “De overheid erkent nationale feestdagen. Deze worden met naam genoemd en gelden in de cao als ‘niet-werkdag’. Of een instelling die nu Tweede Kerstdag noemt of ‘een verplichte vrije dag’, maakt geen verschil.”

“Belangrijker is dat mensen ook verlof kunnen vragen voor andere feestdagen”, vervolgt van der Zweep. “En daar biedt de cao ook mogelijkheden toe.”

Ook het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) “ziet momenteel geen aanleiding om de cao hbo aan te scherpen op dit punt”.

Gebouwen gesloten

Overigens heeft de Hogeschool Utrecht het rooster inmiddels weer aangepast. Er staat niet langer ‘nationale feestdag’ , maar ‘HU-gebouwen gesloten’. In een kader met de officiële vrije dagen worden ook Kerst en Pasen weer genoemd.