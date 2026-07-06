Docenten trekken aan bel om sociale veiligheid bij Haagse Hogeschool

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Van pesterij tot machtsmisbruik, bij de Haagse Hogeschool zou sprake zijn van een toxische werksfeer. De Arbeidsinspectie heeft al onderzoek gedaan. Dat meldt Omroep West.

Docenten hebben anoniem aan Omroep West verteld wat ze allemaal ervaren. Vakbonden bevestigen de verhalen aan Omroep West, de ombudsman van de hogeschool krijgt ook allerlei meldingen en de Arbeidsinspectie heeft zich er al over gebogen.

Er zou bijvoorbeeld sprake zijn van een ‘terugpakcultuur’, waarbij medewerkers niet tegen hun leidinggevende in durven gaan uit angst voor wraak. Klachten over de sociale veiligheid zijn er overigens bekend: ook in 2017 schreef Omroep West erover.

In een korte verklaring op de website meldt de hogeschool: “Aan een sociaal veilige werkomgeving werken we al langer, samen met medewerkers, medezeggenschap en vakbonden.” Er zou de afgelopen jaren zijn geïnvesteerd in “betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur”.

Rapport

Het rapport van de Arbeidsinspectie is niet openbaar en de inspectie doet ook geen uitspraken erover. In het algemeen is de inspectie overigens bezig met een onderzoek naar de werkdruk en sociale veiligheid bij universiteiten, maar daar staat de situatie bij de Haagse Hogeschool los van.

Het nieuws doet denken aan de TU Delft, waar de Inspectie van het Onderwijs ingreep vanwege wanbeheer rond de sociale onveiligheid. Het is nog niet bekend of de Onderwijsinspectie zoiets ook bij de Haagse Hogeschool overweegt te doen.