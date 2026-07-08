Microsoft de deur uit? Universiteit Utrecht wil eigen mailomgeving 

De Universiteit Utrecht onderzoekt of ze zelf mailsoftware kan ontwikkelen die haar minder afhankelijk maakt van Microsoft. Het is “een van de meest spannende pilots” op weg naar digitale autonomie, zegt de universiteit.

Het besef groeit dat het onderwijs te zwaar leunt op Amerikaanse techbedrijven. Zonder concurrentie kunnen prijzen de pan uit rijzen, moeten gebruikers allerlei AI-rommel accepteren en kunnen ze slechts hopen dat de software blijft werken als internationale betrekkingen verslechteren.

In geval van nood

De Universiteit Utrecht wil daarom een eigen mailomgeving bouwen, als alternatief voor Outlook, de veelgebruikte emailapp van Microsoft. Niet dat de hele universiteit er direct op moet overstappen, maar in geval van nood moet er wel iets klaarliggen om op terug te vallen, zegt de universiteit in een persbericht.

De universiteit heeft 125 softwareapplicaties doorgelicht op afhankelijkheid, veiligheid en geopolitieke risico’s. Daarvan is “ruim de helft ‘veilig’ bevonden”, schrijft de universiteit. Met haar andere software is de UU “te afhankelijk”, vooral van de Amerikanen.

Politiek instabiel

Bij software van Google en Microsoft wordt vooral de politieke instabiliteit in de Verenigde Staten als risico gezien. Ook Amerikaanse wetgeving die de overheid toegang geeft tot data van gebruikers, wordt in Europa met veel argwaan bekeken.

De Utrechtse universiteit wil verder onderzoeken of ze het personeel een digitale werkplek kan aanbieden die op Linux-software draait, in plaats van op Microsoft Windows. Zo’n alternatief (zelfs als het nog niet breed gebruikt wordt) kan er voor zorgen dat instellingen minder makkelijk door big tech gegijzeld kunnen worden.