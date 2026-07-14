Punt piept er even tussenuit

De redactie van Punt gaat er even tussenuit. Tussen 13 juli en 17 augustus verschijnt er geen nieuws op de website en liggen ook de socials stil.

De meeste Avanslocaties zijn van 20 juli tot en met 16 augustus gesloten. Mocht je toch nog willen studeren, kun je terecht aan de Statenlaan in Den Bosch. Dat gebouw is de hele zomer geopend tussen 8:00 en 17:30 uur. In Breda kun je terecht in het gebouw aan de Hogeschoollaan.

HR

De HR Desk is in de zomer bijna alle weken bereikbaar. Medewerkers kunnen altijd een melding maken in ServicePunt. Alleen in de week van 27 tot en met 31 juli is de HR Desk gesloten. Maar in het geval van nood, zoals een overlijden, is deze wel bereikbaar.

Punt wenst je een fijne vakantie!