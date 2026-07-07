Student Jip runt eigen zaak in fietsen maar heeft er zelf geen

Portret van student Jip in zijn werkplaats

Een krantenwijk leverde te weinig op, dus bedacht student Jip Berkers al op zijn elfde een ander plan: hij ging tweedehandsfietsen inkopen, opknappen en verkopen.

Met wat simpel gereedschap en net behulp van YouTube-filmpjes knapte Jip tien jaar geleden zijn eerste fiets op. Samen met zijn broertje Kik runt hij sindsdien zijn eigen fietsenzaak aan huis. “In het begin leverde dat weinig geld op”, vertelt Jip. Sterker nog: ze draaiden toen verlies. Toch zetten de twee door en langzaam maar zeker werd hun handel steeds lucratiever. “Inmiddels kopen mensen uit heel Nederland een fiets bij ons.”

De twee verkopen fietsen in het A-segment, onder andere van het merk Cortina. “Aan huis hebben we een werkplaats waar we de fietsen opknappen. Daar begonnen we onder een partytent en met onderdelen die we kochten bij de Action. Nu kopen we merkonderdelen die we op de fiets monteren. Zo zijn we stukje bij beetje professioneler geworden.”

Jip combineert het runnen van zijn fietsenzaak met een studie Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) in Breda. Hij zit nu in het tweede jaar. Daarvoor studeerde hij Commerciële Economie, maar die combi ging wat minder soepel. “Bij ORM heb ik tijd om aan mijn bedrijf te werken en kan ik sparren met docenten en medestudenten.”

Zijn vervoer naar Avans is niet wat je denkt. Jip op een fiets? “Daar word ik uitgeput van dus ik pak liever de auto.”