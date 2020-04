Recap week 6: het belangrijkste corona- en Avansnieuws

Week zes van de semi-lockdown zit erop. Het was een week vol overweldigend nieuws, uit binnen- en buitenland. Vol persconferenties en nieuwe maatregelen, ook geldend voor Avans. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dit zijn de belangrijkste nieuwtjes, verhalen en maatregelen van de afgelopen week.

Maandag

Zo blijven topsportende Avansstudenten fit: cardio, hardlopen en gooien in de achtertuin

Ook topsporters die aan het trainen waren voor een belangrijk toernooi, moeten nu hun schema omgooien en vooral binnen blijven. Avansstudenten Dennis van den Eijnden (zaalvoetbal), Raf Cocu (honkbal) en Martijn van de Ven (judo) vertellen hoe ze daarmee omgaan.

Dinsdag

Advies aan kabinet: houd hoger onderwijs nog even dicht

Misschien mag het basisonderwijs langzaamaan weer de deuren openen, maar hogescholen en universiteiten kunnen beter nog even dicht blijven. Dat staat in een zwaarwegend advies aan het kabinet.

Pabostudenten geven online les : ‘Het is lastig om te weten hoe leerlingen zich voelen’

Nu de scholen sowieso tot en met de meivakantie hun deuren gesloten moeten houden, geven stagiairs van de Pabo hun lessen digitaal. We vroegen twee vierdejaars hoe dat bevalt.

Woensdag

Avansmedewerkers mogen Zoom niet gebruiken

Het College van Bestuur heeft besloten dat het voor medewerkers niet is toegestaan om de videovergaderdienst ‘Zoom’ te gebruiken. Ook studenten wordt geadviseerd Zoom niet te gebruiken.

Al langer worden er vraagtekens geplaatst bij de veiligheid en privacy van persoonlijke en bedrijfsgegevens bij het gebruik van Zoom.

Donderdag

Coronacrisis: geen vertraging nieuwbouw Onderwijsboulevard

De geplande nieuwbouw aan de Bossche Onderwijsboulevard loopt ondanks de huidige coronacrisis geen gevaar of vertraging op. Waar veel sectoren stilvallen en vragen om creatieve oplossingen, komen de nieuwbouwplannen niet in het gedrang. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp: “Alles loopt volgens schema.”

Vrijdag

Nog altijd geen financiële steun aan studenten met studievertraging door de coronacrisis

Het kabinet geeft nog altijd geen financiële steun aan studenten met studievertraging door de coronacrisis. Sterker nog, ook de hogescholen en universiteiten zouden niet moeten bijspringen, schrijft het ministerie vandaag.

In Zweden zijn cafés, bioscopen en sportscholen open, hoe ervaren Avansstudenten dat?

Terwijl een groot deel van de wereld in een stevige dan wel intelligente lockdown verkeert, zijn in Zweden de terrassen nog steeds bezaaid met mensen. Restaurants, cafés, bioscopen, sportscholen: vrijwel alles is open. Er klinkt lof, maar ook veel kritiek op deze relaxte houding. Twee studenten van Avans vertellen hoe zij het ervaren.