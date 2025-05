Studentenfestival Jheronimus X verzet naar september

Jheronimus X

Festival Jheronimus X, georganiseerd door studentenvereniging Animoso, is verzet naar 25, 26 en 27 september. Het zou in mei plaatsvinden, maar in samenspraak met de gemeente Den Bosch is een nieuwe datum gekozen.

“We zitten nu aan het begin van het collegejaar, zo kunnen we ook de nieuwe studenten kennis laten maken met Den Bosch”, zegt Troy Craanen, voorzitter van Animoso en student Business Innovation.

Inhoudelijk blijft het gratis meerdaagse festival, dat bedoeld is om Den Bosch als studentenstad op de kaart te zetten, er hetzelfde uitzien. Het festival begint met een dobbertocht door de Dommel in bootjes richting het festivalterrein bij de Citadel waar de opening plaatsvindt. Een dag later zijn er op het festivalterrein muziek, stands van Bossche bedrijven, een borrel en een muziekbingo. Op zondag vindt Te land, ter zee en in Den Bosch plaats.



