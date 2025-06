IND trekt erkenning Avans+ in, onderwijsinstelling kan geen verblijfsvergunningen meer aanvragen

Avans+ in Breda

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de erkenning van Avans+ ingetrokken. De commerciële tak van Avans kan daardoor niet langer verblijfsvergunningen voor studenten van buiten Europa aanvragen. Het besluit heeft mogelijke risico’s voor huidige Indonesische studenten Verpleegkunde, die naar Nederland werden gehaald voor een leerwerktraject.

Rondom dat traject waren de laatste jaren meerdere problemen. Na onderzoek besloot de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs vorig jaar om Avans+ te verwijderen uit hun register. Als gevolg daarvan mocht Avans+ voor minimaal twee jaar geen internationale studenten aannemen. De IND trekt nu, naar aanleiding van dat besluit, de erkenning voor Avans+ in. Zonder die erkenning kunnen onderwijsinstellingen geen verblijfsvergunning aanvragen voor studenten van buiten de EU, schrijft de IND.

Beperkte motivatie

Chris van Osch, directeur van Avans+, noemt de motivatie van de IND voor het besluit “zeer beperkt”. “Van de aanvankelijke verwijten aan het adres van Avans+ blijft nauwelijks iets over”, is te lezen in een reactie op de site van Avans+.



Internationale studenten van de opleiding Verpleegkunde hebben tot 1 december om te voldoen aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Ze kunnen ook “een ander verblijfsdoel” aanvragen. Wanneer studenten die nieuwe verblijfstitel krijgen, kunnen ze bij Avans+ blijven studeren.

Mogelijkheid tot afronden studie

Volgens Avans+ zijn de meeste zorginstellingen waar de huidige ruim zeventig Indonesische studenten stage lopen en werken, bereid de rol van de onderwijsinstelling als erkent referent over te nemen. Op basis van een voltijds arbeidsovereenkomst kan dan een arbeidsvisum in plaats van een studievisum voor de studenten worden aangevraagd. “De studenten krijgen daarbij de mogelijkheid om hun studie in deeltijd af te maken”, zegt Avans+.

Normaal gesproken hanteert de IND een termijn van drie maanden om een een ander verblijfsdoel aan te vragen, maar “uit coulance” biedt de IND studenten langer de tijd dan de standaard zoekperiode. Daar is Avans+ blij mee. “Voor onze zittende studenten zou het bijzonder wrang zijn wanneer zij met de finish in zicht alsnog naar Indonesië moeten terugkeren”, aldus directeur Van Osch. Avans+ hoopt dat de IND en het UWV mee willen werken aan een soepele omzetting van het huidige studievisum naar een werkvisum. Volgens de onderwijsinstelling gaat het om studenten van wie er twintig dit jaar nog afstuderen en de rest binnen anderhalf jaar.

Verantwoordelijkheid

Avans+ zegt verantwoordelijkheid te nemen voor de groep studenten en ze te ondersteunen bij het aanvragen van een nieuw visum. “We blijven samen met de zorginstellingen hun studiebeurs betalen totdat zij volledig in dienst treden bij deze instellingen en we zullen ze een deeltijdopleiding aanbieden om hun studie af te ronden. Deze studenten verdienen een kans om als ze dat zelf willen deze opleiding af te ronden.”

Omdat Avans+ de onderbouwing van de IND om de erkenning in te trekken zeer beperkt vindt, onderzoekt de organisatie verdere juridische stappen.