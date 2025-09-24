Ophef over besluit hogeschool om kerst en Pasen voortaan ‘feestdag’ te noemen

Foto via Pexels, Tim Mossholder

Omwille van de inclusiviteit heten christelijke feestdagen als Kerstmis, Pasen en Hemelvaart nu “nationale feestdag” in het jaarrooster van de Hogeschool Utrecht. Politieke partijen sprongen er bovenop.

Het begon vorige week allemaal met een artikel in hogeschoolblad Trajectum. Daarin stond dat het nieuwe jaarrooster van de Hogeschool Utrecht geen religieuze namen van feestdagen meer bevat. Op aandringen van de medezeggenschap had het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht daartoe al in 2024 besloten.

Mediastorm

Er ontstond een kleine mediastorm: Hart van Nederland wijdde er een bericht aan, de Telegraaf sprak van “cultuurverraad” en vroeg haar lezers om hun mening. PVV-leider Wilders noemde het “culturele zelfmoord” en ChristenUnie-voorzitter Mirjam Bikker vroeg op X “waarom christelijke feesten gecanceld moeten worden”.

Afgelopen dinsdag liet Bikker demissionair onderwijsminister Gouke Moes opdraven voor het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Wat vond hij ervan dat christelijke studenten worden buitengesloten?

BBB-leider Caroline van der Plas ging er wat harder in: de hogeschool “jaagt half Nederland over de kling”. Want: “Wat is er inclusief aan als je deze woorden – Pasen en Kerstmis en alles wat daarbij hoort – wilt schrappen?”

Volgens NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger lag “dit malle afschaffen van kerst en Pasen” aan “de groeiende kloof tussen academie, hogeschool en samenleving, tussen theoretisch en praktisch opgeleiden”.

Vrijheid instellingen

Minister Moes kon zich wel verplaatsen in de kritiek. Hij zei zelf ook nieuwsgierig te zijn naar de afwegingen van de Hogeschool Utrecht en wil daar best eens naar vragen, maar benadrukte dat het de instellingen vrijstaat om hun eigen woorden te kiezen. “Anders ga ik echt een grens over die ik niet over wil gaan.”

De Hogeschool Utrecht reageerde maandag “geschrokken” op de commotie. Het bestuur benadrukte dat Kerstmis en Pasen onveranderd gevierd worden bij de HU. Volgens voorzitter Rinne Post van de hogeschoolraad, die had aangedrongen op het schrappen van de religieuze benamingen, is de boodschap volledig verkeerd opgevat. “Het werd gezien als verwatering van de Nederlandse cultuur. Dat is helemaal niet zo”, zei hij tegen Trajectum.

Het gaat volgens hem niet om het afschaffen van feesten, maar om het neutraler maken van de kalender. “Want moet een wetenschappelijke instelling eigenlijk wel religieuze feesten benadrukken op het rooster? Die vraag stelden wij ons. En dat geldt voor alle overtuigingen. Ik hoop dat politici luisteren naar wat we bedoelen, in plaats van er zelf iets van te maken.”

Kerstboom

Het is niet voor het eerst dat er felle discussies ontstaan als er getornd lijkt te worden aan christelijke feestdagen. De Haagse Hogeschool kreeg in 2009 de wind van voren toen ze geen kerstboom in de centrale hal plaatste, maar lichtgordijnen.