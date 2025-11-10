Geen ‘nationale feestdag’ in jaarrooster, Hogeschool Utrecht schrapt namen feestdagen toch niet na kritiek

Kerstbal ter illustratie

Waar in september nog de namen van christelijke feestdagen werden geschrapt, keren deze toch weer terug in het jaarrooster van de Hogeschool Utrecht.

De eerdere beslissing leidde tot grote commotie, dat zelfs reikte tot de Tweede Kamer. De Hogeschool Utrecht (HU) wilde het rooster namelijk tot 2029 inclusiever maken door termen als Pasen en Kerstmis te vervangen voor ‘nationale feestdagen’. In een statement meldde de HU destijds ‘te kiezen voor een neutrale benaming om rekening te houden met de groeiende populatie studenten en medewerkers met diverse achtergronden en culturen’.

Misverstand

De HU komt nu terug op dat besluit. “In de media is het misverstand ontstaan dat feestdagen zoals Kerstmis en Pasen in de toekomst geen plek meer zouden hebben in onze hogeschool. Dat is niet het geval”, aldus de hogeschool in een statement op de website. “Na gesprekken met medewerkers en studenten hebben we geconcludeerd dat er betere manieren zijn om ruimte en erkenning te geven aan de behoefte van onze gemeenschap.”

In het jaarrooster, dat een intern document is, verwijst de HU in een kader terug naar Kerstmis en Pasen. De omstreden omschrijving ‘nationale feestdag’ is weg. Op die dagen, zoals 25 december, staat nu dat de HU-gebouwen gesloten zijn.