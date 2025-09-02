Student woont goedkoper bij hospita

Hospitakamers zijn in veel steden een stuk goedkoper dan andere kamers, blijkt uit een rapport van huurplatform Hospi Housing. Het verschil kan oplopen tot ruim driehonderd euro.

In Nederland zijn er naar schatting zo’n 30 tot 37 duizend hospita’s: mensen die een kamer in hun eigen woning verhuren en daarbij vaak de gemeenschappelijke voorzieningen delen met de huurder, meestal een student.

Volgens een rapport van Hospi Housing, een groot platform voor hospitaverhuur, zijn hospitakamers in studentensteden goedkoper dan reguliere kamers. In sommige steden, zoals Enschede en Maastricht, is het verschil klein. Maar in andere steden, zoals Amsterdam, Haarlem en Utrecht, kan het 250 euro of meer schelen.

© HOP. Bron: Hospi Housing

Uit een enquête onder vierduizend hospita’s blijkt dat het vaak niet om het geld gaat. Nog geen dertig procent noemt het extra inkomen als reden. Zo’n zestig procent vindt het gewoon zonde dat een kamer leegstaat. Dat verklaart misschien de lagere huurprijzen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat zo’n twee tot acht procent van de Nederlanders hospitaverhuur overweegt. Dat zou neerkomen op zo’n 150 duizend kamers. Hospitaverhuur kan dus een bijdrage leveren aan het terugdringen van het kamertekort. Ook de overheid wil het graag aanmoedigen en enkele wettelijke barrières wegnemen.