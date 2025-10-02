Terug naar overzicht

Avans+ heet vanaf nu Habeo+

Door Suzanne Wolters , 02 oktober 2025

Leestijd: 1 minuut

Het gebouw van Habeo+ in Breda

Avans+ gaat verder als Habeo+. De nieuwe naam was nodig omdat de wegen van Avans+ en Avans Hogeschool sinds 1 juli van dit jaar zijn gescheiden. Tot september 2026 mag Habeo+ nog verwijzen naar de oude naam.

In juli maakten Avans Hogeschool en Avans+ bekend dat de laatste zelfstandig verder gaat. Directeur Chris van Osch sprak toen over “verschillen in karakter en temperament” tussen de twee instellingen. Avans+ werkte al als zelfstandige instelling en had eigen opleidingen, docenten en ondersteunende diensten. De rol van Avans Hogeschool was die van aandeelhouder.

De komende tijd worden alle ‘naamdragers’, zoals gevelborden, aangepast. De nieuwe naam wordt gelanceerd met een campagne. De boodschap daarbij is: ‘Een andere naam, dezelfde plus!’.

