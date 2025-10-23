Gluren bij de buren: student solliciteert op vacature collegevoorzitter en crowdfunding voor uitgeprocedeerde student

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt in de nieuwsartikelen van andere hogeschoolmedia van de afgelopen tijd.



Folia – Universiteit van Amsterdam

Student geschiedenis Carlos van Eck heeft gesolliciteerd op de functie van collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam. Volgens de student kende de universiteit de laatste jaren een overschot aan managers die van buitenaf werden binnengehaald en ontbreekt daarbij het interne geluid. In zijn motivatiebrief noemt hij als speerpunten onder andere “het verbreken van alle banden met academische instituten en bedrijven die zich medeplichtig maken aan de genocide in Gaza” en “het aanbieden van excuses aan studenten en docenten voor het politiegeweld dat ze hebben ervaren op de campus”. Met zijn sollicitatie wil de student vooral laten weten het niet eens te zijn met de benoemingsprocedure van de onderwijsinstelling.



Bron – Fontys Hogescholen

Bij Fontys kun je binnenkort een minor volgen gericht op K-wave, de populariteit van de Zuid-Koreaanse cultuur. Studenten gaan zich bezighouden met actuele vraagstukken die inzicht bieden in de Koreaanse markt en cultuur. Vanuit Nederland, maar ook deels vanuit Zuid-Korea.



Ukrant – Rijksuniversiteit Groningen

Verschillende faculteiten aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben last van studenten die menstruatieproducten hamsteren. Sinds twee jaar stelt de onderwijsinstelling die gratis ter beschikking, om menstruatiearmoede te bestrijden. Bij de Faculty of Science and Engineering zijn ze echter nergens te bekennen. Wie nu van tampons of maandverband gebruik wil maken, moet dat ophalen bij de receptie.



Hvana – Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam Dance Event is gisteren begonnen en op de programmering staat – naast wereldberoemde artiesten – dit jaar student Daniel Kenming Smid van de Hogeschool van Amsterdam. De techno-dj draait op Vault Sessions, samen met zijn oud-huisgenoot. De jonge dj is aan het doorbreken en draaide eerder al in Hongkong, waar hij een minor volgde.



Saxnow – hogeschool Saxion

Miguel Pabon, een uit Colombia afkomstige student toegepaste psychologie aan hogeschool Saxion, dreigt te worden uitgezet omdat zijn asielaanvraag definitief is afgewezen. Daarop is een medewerker van de hogeschool een crowdfundactie gestart, om geld in te zamelen waarmee de student een studentenvisum kan aanvragen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten niet-EU-studenten over 13 duizend euro beschikken.