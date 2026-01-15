Gluren bij de buren: Feest in Amsterdam en de grote cappuccinotest in Groningen

Foto: Timi Keszthelyi via Pexels

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt in de nieuwsartikelen van andere hogeschoolmedia van de afgelopen tijd.

Folia – Universiteit van Amsterdam

Feest bij de Universiteit van Amsterdam, die vandaag 394 jaar bestaat. De oudste universiteit van Nederland staat daar zelf bij stil met een viering, ook wel een Dies Natalis genoemd. Folia maakte een podcast waarin wordt verteld over de geschiedenis van de onderwijsinstelling: De Illustere Universiteit.

Saxnow – hogeschool Saxion

Speciaal voor mensen die manueel beperkt zijn, bedachten studenten Dorinde Hulshof en Lieke Buiten een apparaat dat eenvoudig pillen uit medicijnstrips drukt. Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld patiënten met reuma. De reacties die ze krijgen van gebruikers zijn positief. “Het feit dat twee jonge meiden denken aan zo’n probleem, dat vinden ze al heel mooi. Maar ze zijn ook enthousiast over de oplossing, omdat ze nu minder afhankelijk zijn van anderen”, vertellen de studenten.

Univers – Tilburg University

Januari betekent voor veel mensen dat ze een maand niet drinken. Minder drinken zou ook voor veel studenten goed zijn, menen Tilburgse en Nijmeegse onderzoekers. “Veel studenten vinden het lastig om tegen die drankcultuur in te gaan. ‘Het hoort er gewoon heel erg bij’, zeggen ze dan”, aldus de onderzoekers. Om aandacht te vragen voor het thema, startten ze een campagne.



Ukrant – Rijksuniversiteit Groningen

Waar moet je in Groningen zijn voor de lekkerste cappuccino? Ukrant ging vele cafés in de stad af en maakte een ranglijst. De redactie lette vooral op de temperatuur, de presentatie (denk aan latte art), de kwaliteit van het melkschuim, de smaak van de gebruikte espresso en de verhouding tussen koffie en melk. Ook de koffieautomaat op de onderwijsinstelling zelf werd getest. Die kwam er met een 5,1 niet goed vanaf.