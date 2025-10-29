Terug naar overzicht

Ledental studentenverenigingen blijft dalen

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 29 oktober 2025

Leestijd: 1 minuut

Joris Habraken
Illustratie: Joris Habraken

Studentenverenigingen hebben zo’n 200 nieuwe leden minder verwelkomd dan vorig jaar. Ze wijten dat aan de ontoereikende basisbeurs, stijgende collegegelden en de hoge woonlasten. 

Zoals elk studiejaar heeft de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) bij haar 49 lidverenigingen nagevraagd hoeveel nieuwe leden ze hebben ingeschreven. Dat zij er dit jaar zo’n 8.100. Vorig jaar stond de teller nog op 8.330 en in 2023 op 8.500. 

De politiek zorgt ervoor dat je niet meer volop van je studietijd kunt genieten, schrijft LKvV-preses Jochem Hilckmann in een persbericht. Studenten hebben volgens hem het gevoel dat ze snel moeten afstuderen. “Er ligt een enorme last op hun mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.” 

Woningnood
Het woningtekort treft studenten volgens hem hard. Ook hun verslechterende financiële situatie en oplopende studieschulden zorgen ervoor dat steeds minder studenten kiezen voor een bestuursjaar, vrijwillige stages of het lidmaatschap van sport- studie- of studentenverenigingen. 

De LKvV roept de nieuwe Tweede Kamer en het demissionaire kabinet op “om het gigantische kamertekort aan te pakken, de financiële druk te verlagen en ruimte te creëren voor een volwaardig studentenleven”.

