Studentenverenigingen ontevreden met maximering rente studieschuld

Illustratie: Esmee Rops

De belofte van de nieuwe coalitiepartijen om de rente op studieschulden te maximeren op 2,5 procent voelt in de praktijk als een “financiële wurggreep”, zegt de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Vorige week sloten D66, CDA en VVD hun coalitieakkoord. Ze beloven onder meer de bezuinigingen op onderwijs terug te draaien. Ook willen ze een plafond stellen aan de rente op studieschulden van 2,5 procent.

Maar deze maximering “is niet wat geruststelt in een periode van financiële onzekerheid van een student,” schrijft de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) in een persbericht. “Dit is duidelijk niet de beloofde nul procent”, zegt voorzitter Jochem Hilckmann.

De LKvV vreest dat veel studenten geen commissiewerk of bestuursjaar willen doen, uit angst voor oplopende studieschulden. Eerder deze week bleek dat jongeren steeds minder vaak kiezen voor een bestuursjaar.

Waar komt die ‘beloofde’ nul procent rente vandaan die jullie noemen?

“Politici hadden het steevast over de meest gunstige leenvoorwaarden. De rente heeft jarenlang op nul procent gestaan en dat is het beeld geworden voor een hele generatie studenten. Het was misschien geen contractuele belofte, maar wel een morele.”

Is het niet positief dat de nieuwe coalitie met een maximum komt?

“Een maximum klinkt als een bescherming. Maar een rente van 2,5 procent op een schuld van tienduizenden euro’s is nog steeds een enorm bedrag. Dat betekent dat studenten uiteindelijk over een periode van 35 jaar bijna de helft van hun lening aan rente betalen. Daarom vind ik het moeilijk dat we nu met 2,5 procent blij zouden moeten zijn.”

In het nieuwe coalitieakkoord staat ook dat de basisbeurs voor uitwonenden omhoog gaat. Dan hoeven studenten minder te werken en hebben ze meer tijd voor een bestuursjaar. Is dat niet goed nieuws?

“Jullie schreven zelf dat studenten 400 euro in de maand tekort komen. De nieuwe coalitie gaat de basisbeurs niet met 400 euro verhogen.” Uit een rekentool van het Nibud, kun je opmaken dat studenten zo’n 400 euro tekortkomen als ze niet lenen.

“We zijn blij dat de basisbeurs omhoog gaat, maar er is nog altijd niet genoeg financiële ruimte voor studenten om een bestuursjaar echt leuk te maken. Ze zouden niet heel het weekend aan de bak moeten om hun huur te kunnen betalen.”

Bij een rente van nul procent gaan studenten misschien onnodig veel lenen, al is het maar om later hun hypotheek te kunnen betalen. Is dat geen probleem?

“Wij vinden het vooral belangrijk dat studeren toegankelijk blijft voor iedereen. De overgrote meerderheid van de studenten leent niet om een huis te kopen, maar om de huur, boeken en boodschappen te kunnen betalen.”