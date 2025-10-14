Rente op studieschuld gaat omlaag, bevestigt DUO

Illustratie: Esmee Rops

De rente op studieschulden daalt volgend jaar van 2,57 naar 2,33 procent, na drie jaar stijging. Dit meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs. “Het is net een gokautomaat, met je toekomst als inzet”, vindt studentenorganisatie ISO.

Studiefinancier DUO heeft de nieuwe rente op studieschulden voor 2026 bekendgemaakt. Het cijfer komt met 2,33 procent overeen met de HOP-berekening van twee weken geleden.

Ieder jaar komt er een nieuw rentepercentage op studieschuld. Jarenlang stond deze op nul procent: studenten konden in principe ‘gratis’ lenen. Maar dit veranderde in 2023: de rente werd ineens 0,46 procent. Een jaar later sprong het tarief omhoog naar meer dan 2,5 procent. Inmiddels is dit getal dus weer wat gedaald naar 2,33 procent.

Gokautomaat

“De rente op de studieleningen is net een gokautomaat, met je toekomst als inzet”, zegt Sarah Evink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Er blijft een constante onzekerheid bestaan over de steeds veranderende kosten om te lenen.”

Evink benadrukt ook dat met een rente van 2,33 procent “(oud-)studenten nog steeds meer dan de helft van hun studieschuld aan rente betalen”. Wie tienduizend euro schuld in 35 jaar aflost moet daarbovenop vijfduizend euro rente betalen.

Politiek

Meerdere politieke partijen besteden in hun nieuwe verkiezingsprogramma’s aandacht aan dit onderwerp. Zo willen D66, DENK en Volt dat de rente op studieschulden maximaal 2,5 procent mag zijn. De ‘pechgeneratie’ (die geen recht had op een basisbeurs) zou volgens hen helemaal geen rente moeten betalen. De Partij voor de Dieren en de SP willen de rente voor iedereen op nul zetten.