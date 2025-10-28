Vakbonden: 9 december demonstratie tegen ‘sloop’ hoger onderwijs

Illustratie: Lotte Verheul

Ongeveer honderd wetenschappers hebben maandagavond op het Domplein in Utrecht naar het verkiezingsdebat van EenVandaag gekeken. De vakbonden kondigden meteen een nieuw protest aan: een staking op dinsdag 9 december.

Docenten en onderzoekers wilden voor de verkiezingen nog even laten merken dat ze er zijn, zeiden WOinActie en vakbonden AOb en FNV vooraf. Maandag kwamen ondanks het slechte weer zo’n honderd mensen naar het Domplein in Utrecht.

Daar stond een grote tent waar iedereen op schermen het verkiezingsdebat kon volgen. Vooraf waren er enkele sprekers, ook van GroenLinks-PvdA, D66 en SP. Ook was er een nabeschouwing.

De vakbonden kondigden een nieuw protest aan. Op dinsdag 9 december gaan ze staken en in Amsterdam demonstreren. De inzet: het volgende kabinet moet de bezuinigingen terugdraaien en juist meer investeren in onderwijs en wetenschap.