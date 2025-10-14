Van eerste stem tot stemmoeheid: twee generaties over de komende Tweede Kamerverkiezingen

Een rood (stem)potlood. Foto via: Pixabay, inproperstyle

Op 29 oktober mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor veel Avans’ers is die weg geen onbekende, anderen gaan voor het eerst. Hoe kijkt een ervaren stemmer naar de komende verkiezingen, in vergelijking met iemand die voor het eerst gaat?



Sem van Delft, tweedejaarsstudent Technische Informatica in Den Bosch, mag over een paar weken voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. “Dat ga ik ook doen, niet stemmen is zonde, maar ik vind het niet heel spannend”, zegt hij nuchter. “Ik weet zo ongeveer al op welke partij ik ga stemmen. Tijdens maatschappijleer op de middelbare school leerde ik een mening vormen, dan kom je al snel bij wat partijen uit.”



Ruzie

Noem Sem vooral geen ‘politiek junkie’ die alle debatten live volgt, dat vindt hij zonde van zijn tijd. “Ik heb er geen interesse in om twee uur naar mensen te kijken die alleen maar ruzie met elkaar aan het maken zijn. Dan lees ik liever na afloop een samenvatting van wat er is gezegd”, vertelt de Avansstudent. “Ik ben er zo niet actief mee bezig.”



Dat komt ook doordat hij vindt dat politici steeds extremere uitspraken zijn gaan doen de laatste jaren. “Dat is zonde, want ik heb niet het idee dat het ze veel brengt. Ik snap dat mensen om die reden afhaken.”



Hypotheekrenteaftrek

Wel zijn er thema’s die hij belangrijk vindt. Hoewel hij nu nog niet op zoek is naar een huis, hoopt hij later iets voor zichzelf te vinden. Daarom kijkt hij met interesse naar partijen die zich inzetten voor de bouw van meer woningen. “En naar partijen die de hypotheekrenteaftrek willen afschaffen. Dat geeft mij later meer kans op een betaalbare woning.”



Studenten die nog niet zeker weten waarop ze gaan stemmen, adviseert Sem om de partijprogramma’s te lezen. “Maar het is niet gezegd dat partijen die beloftes ook nakomen”, zegt hij lachend.

Weet jij nog niet wat je gaat stemmen bij de komende verkiezingen? Vul dan hier de Stemwijzer in.

Tegenzin

Ron Tenge (62), directeur bij het Leer- en Innovatiecentrum (LIC), gaat in oktober voor de twaalfde keer stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen, schat hij. Maar dat doet hij met minder enthousiasme dan in het verleden: “Ik ga een beetje met tegenzin de laatste acht à tien jaar.”



De oorzaak daarvan is een gebrek aan competentie dat hij ziet bij politieke partijen en de mensen in die partijen. “Dat maakt het moeilijker voor me om te gaan stemmen”, vertelt de LIC-directeur. Dat was volgens hem anders in de jaren zeventig, toen hij voor het eerst stemde. Hij wijst op politici als Joop den Uyl en Dries van Agt. “Die hadden een heldere visie en brachten die over op het publiek. Nu zie je minder enthousiasme, meer ego’s en lijkt politiek soms meer een reclame- en marketingwereld. Politici hebben communicatieadviseurs en lijken vooral aan hen te vragen wat werkt op bijvoorbeeld sociale media.”



Belangrijke thema’s

Tenge heeft een aantal thema’s die hij belangrijk vindt voor de komende verkiezingen, waaronder het klimaat. “Eigenlijk hadden politici daar veertig jaar geleden al wat aan kunnen doen, zodat we nu niet met deze problemen zitten”, betoogt hij. Datzelfde geldt volgens hem voor thema’s als huisvesting en energie.



‘Onderwijs heeft het niet slecht‘

Onderwijs vindt de Avansmedewerker geen heikel onderwerp. Hij vindt dat medewerkers en studenten het, in vergelijking met andere sectoren waarin hij werkzaam was, helemaal niet zo slecht hebben. “Er was altijd geld in het onderwijs. Nu wat minder, maar we hebben het hier nog steeds goed. Zo hebben we een Avansdag en is er een nieuw gebouw.”



Niet zeuren

Hoewel Tenge best wat heeft aan te merken op de politici van nu en het huidige politieke klimaat, brengt hij straks ‘gewoon’ zijn stem uit. Zijn advies aan jongere generaties is om hetzelfde te doen, want anders ben je niet in de positie om kritiek uit te oefenen. “Stemmen is een manier om invloed uit te oefenen. Als je niet stemt, moet je ook niet zeuren. Daarin ben ik principieel”, aldus de Avansmedewerker.



De LIC-directeur adviseert jongeren zelfs om politiek actief te worden. “Meld je aan bij een politieke partij en ga bijvoorbeeld in het bestuur, om later misschien gemeenteraadslid of meer te worden. Je wordt competenter, leert de wereld beter begrijpen en bouwt een waardevol netwerk op. De toekomst ligt bij jou.” Tenge hoopt dat er naar zijn advies wordt geluisterd. “Als dat gebeurt, kan de nieuwe generatie er misschien voor zorgen dat ik over twaalf jaar enthousiaster ga stemmen.”