30 maanden cel voor poging tot verkrachting bij TU Eindhoven

Een dakloze man is veroordeeld tot 30 maanden cel en een schadevergoeding wegens aanranding en een poging tot verkrachting van een student op de campus van de TU Eindhoven.

Een 43-jarige man vroeg de vrouw hulp bij het opzetten van een tent op het terrein van de Eindhovense campus. “Hij heeft haar geslagen, de bosjes in gesleurd, haar mond met zijn hand bedekt zodat zij niet om hulp kon roepen en is op haar gaan zitten”, staat in het vonnis. “Vervolgens heeft hij zijn tong in haar mond gestoken.”

Zwervend

Volgens het vonnis is de verdachte naar Nederland gekomen om te werken en raakte hij zijn baan en woning kwijt. Hij werd alcoholist en leidde een zwervend bestaan. In de rechtbank heeft hij echter volledig meegewerkt. “Verdachte schaamt zich enorm voor hetgeen hij heeft gedaan en ziet het kwalijke er zeker van in”, aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie noemde de poging tot verkrachting in de bosjes “de nachtmerrie van elke vrouw” en eiste vier jaar cel, meldde het Eindhovens Dagblad in een verslag. Het slachtoffer heeft sinds de aanranding last van paniekaanvallen.

Celstraf

Maar gezien zijn houding in de rechtszaal valt de straf voor de man iets lager uit: 30 maanden cel met aftrek van voorarrest. Verder moet hij een schadevergoeding van bijna 6.500 euro betalen, waarvan zesduizend euro smartengeld.

Een locatieverbod voor het gehele terrein van de TU Eindhoven krijgt hij niet, zoals het slachtoffer had gevraagd. “Hoe kwalijk het handelen van verdachte ook is geweest”, noteert de rechter, “het slachtoffer is door hem op willekeurige basis gekozen zonder dat er enig verband bestond met de locatie waar verdachte de tenlastegelegde feiten heeft gepleegd.”