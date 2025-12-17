Utrechtse corpsstudent moet tien maanden cel in voor verkrachting

De rechter legt een lid van het Utrechtsch Studenten Corps een celstraf op van twintig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook moet hij het slachtoffer 35 duizend euro schadevergoeding betalen.

In april vorig jaar kwam het slachtoffer, een lid van de Utrechtse vrouwenvereniging UVSV, op bezoek bij het mannencorps USC voor een ‘datediner’. Ze bleef bij haar date slapen, maar gaf aan geen seks te willen. De rechtbank acht bewezen dat hij haar verkrachtte en daarbij fysieke dwang gebruikte.

Studievertraging

De USC-student krijgt niet alleen tien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar mag ook twee jaar geen contact met de studente opnemen. Bovendien moet hij haar een schadevergoeding betalen, onder meer voor de studievertraging die ze opliep.

Tot de verkrachting haalde de studente al haar vakken, maar daarna kon ze door psychische problemen een tijdlang niet studeren, beaamden ook haar therapeut en haar studentendecaan. Die vertraging zorgt ervoor dat ze pas later kan gaan werken en salaris misloopt. Daarbij komen nog andere kosten en een immateriële schadevergoeding.

‘Signaal’

De straf komt dicht in de buurt van de eis van het Openbaar Ministerie. Die vroeg om twintig maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Het OM wilde het signaal afgeven aan onder meer het studentenleven dat “seksueel contact wederzijdse instemming vereist”.

De USC-student ontkende tijdens de behandeling van de zaak dat er sprake was geweest van dwang. Zijn advocaat had daarom vrijspraak geëist. In reactie op de uitspraak laat studentenvereniging USC aan NRC weten dat de dader op non-actief is gesteld en dat het bestuur zich nog beraadt op vervolgstappen.

Vorig jaar werd het USC ook al geconfronteerd met een veroordeling van een van haar leden. Een corpslid had twee vrouwen verkracht en kreeg daarvoor drie jaar gevangenisstaf. Ook kwam het Utrechtse corps in opspraak vanwege het verspreiden van een ‘bangalijst’ en vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag van haar ‘Bademeisters’ in Texel.